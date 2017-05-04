Четыре депутата Николаевского горсовета еще не подали е-декларации: кто-то был заграницей, кто-то не мог «вбить» данные

Четверо депутатов Николаевского городского совета еще не подали в Реестр электронных деклараций сведения о своих доходах и имуществе. Депутаты теперь должны заплатить штраф или понесут уголовную ответственность.

Об этом сообщает движение «Чесно».

Декларации не подали Николай Пономарев и Екатерина Лазута из партии «Оппозиционный блок» и Владислав Ентин из «Нашего Края». Дмитрий Жвавый из «Оппоблока» подал декларацию с опозданием, 2 мая. Его однопартиец Татьяна Кучеревская присягу депутата приняла 17 января 2017 года, поэтому должна подавать декларацию о доходах только с 2018 года. Представитель «БПП-Солидарность» Анатолий Петров подал свою декларацию только 3 мая. Депутат Жвавый объясняет свое опоздание с подачей декларации плохой работой сайта Нацагентства по противодействию коррупции (НАПК) и личными обстоятельствами:

- А чего второго мая? До третьего мая вообще все подавали декларации. Второго мая чего подал? Во-первых, отсутствовал, не было доступа у меня к компьютеру, потому что уехал, был у родителей, у меня родители не в Николаеве и там нет у них компьютера. Это первая причина. Вторая причина – до этого был зависший сайт, просто некоторые данные не вносились. Вы попробуйте просто зайти на этот сайт, настолько он просто коряво сделан, я не знаю, кто его вообще проплачивал. Потому что моей супруги квартира, в которой мы проживаем, я не мог её вбить, и моя декларация не подавалась до последнего момента, не высвечивалась Николаевская область, не знаю по какой причине, - говорит Жвавый.

Этот депутат утверждает, что было разрешено подавать декларации до 3 мая, но как отмечает движение «Чесно», на самом деле это не так. Анатолий Петров говорит, что не подал вовремя декларацию из-за болезни и проблем со входом на сайт Нацагентства. Николай Пономарев также жалуется на плохую работу сайта Нацагентства и проблемы с ключами ПриватБанка:

- Не могу зайти на сайт этот чёртов, понимаете? Третий заход делаю, опять в ПриватБанке, опять ключи меняю, это же какой-то кошмар! Вот сейчас опять приехал, опять ключи, третий заход делаю, это же... Что-то не работает, в общем, чёрт его знает, - говорит Пономарев.

Комментарий Екатерины Лазуты получить не удалось. Владислав Ентин сказал, что не смог подать декларацию из-за проблем с сайтом НАПК, но в чем конкретно они были, не уточнил:

- Я был в командировке за границей, а без меня чего-то не получилось отправить. Я за границей и может с этим связано, прилечу и постараюсь подать, - сказал депутат.

За несвоевременное предоставление электронной декларации предусмотрен штраф от 850 до 1700 гривен. НАПК должно проинформировать депутата о том, что он нарушил закон. Если в 10-дневный срок после получения уведомления политик не заполнит декларацию – то за это его могут привлечь к уголовной ответственности. Депутатам грозит лишение свободы сроком до 2 лет, общественные работы, которые могут длиться от 150 до 240 часов или штраф, который уже достигнет 51 тысячи гривен.