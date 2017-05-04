Кабмин поручил министерству «внести предложения» по строительству «японского моста» в Николаеве

Кабинет министров Украины поручил Министерству инфраструктуры разработать возможность строительства моста через Южный Буг в Николаеве.

Об этом говорится в протоколе совещания под руководством первого вице-премьера, министра экономического развития и торговли Степана Кубива, передает «БизнесЦензор».

«Мининфраструктуры внести предложения о разработке и реализации в краткосрочной или среднесрочной перспективе соответствующих инфраструктурных проектов, в том числе строительства мостового перехода через реку Южный Буг в Николаеве», – сказано в документе.

Ранее, в феврале в Мининфраструктуры сообщили, что японское агентство международного сотрудничества (JICA) рассматривает вопрос кредитования строительства моста в Николаеве, а также ряда автомобильных дорог в южных регионах Украины. Тема строительства «японского моста» в Николаеве муссируется уже несколько лет, но дальше разговоров дело не зашло.

В феврале 2017 года прибывшие из Японии в Николаев специалисты рассмотрели возможность строительства объездного моста, однако на данной стадии «кроме эскиза ничего пока нет».