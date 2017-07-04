Пять миллионов гривен, которые были запланированы на реализацию идей николаевцев, в этом году потрачены не будут: «Нет механизма»

Пять миллионов гривен из «бюджета участия», в этом году скорее всего не будут потрачены, так как до сих пор не разработана процедура, по которой николаевцы будут привлечены к распределению средств города.

Об этом стало известно в ходе заседания рабочей группы по вопросам подготовки проектов Положения об общественном бюджете города Николаева и городской программы «Общественный бюджет».

Как известно, во время принятия бюджета Николаева на 2017 год, в главном финансовом документе города, было предусмотрено направить пять миллионов гривен на так называемый общественный бюджет. Спустя полгода после голосования за бюджет города, 20 июня городской голова Николаева подписал распоряжение о создании рабочей группы по вопросам подготовки проектов Положения об общественном бюджете города Николаева и городской программы «Общественный бюджет», в которую вошло около 40 представителей, в том числе ряд работников исполнительных органов Николаевского городского совета, глав общественных организаций, депутатов.

В ходе заседания, первый заместитель городского головы Николаева Андрей Дадиверин рассказал членам рабочей группы о том, над чем именно им предстоит работать и пояснил, что сроки утверждения положения об общественном бюджете истекают уже в июле. Также по словам Дадиверина, после того, как положение будет утверждено, Фундация украино-польского сотрудничества ПАУСИ, которая помогает внедрить бюджет участие в Николаеве, проведет тренинг для рабочей группы.

После вступительного слова Дадиверина, один из членов рабочей группы Артема Ващиленко поднял вопрос относительно того, успеют ли они разработать положение и программу, по которому будет реализован общественный бюджет, учитывая то, что сейчас уже середина бюджетного года. Позже с этим же вопросом к представителю«ПАУСИ» , обратился и депутат от «Нашего края» Сергей Карцев.

В ответ на это представитель Фундации украино-польского сотрудничества «ПАУСИ» Андрей Шевчук сказал, что нет ничего страшного в том, чтобы в этом году провести отбор проектов, а уже в следующем их реализовать.

- Прием проектных предложений вы можете сделать в этом году, рассмотреть, верифицировать в этом году, провести голосование в этом году. Распорядители бюджетных средств могут получить деньги в этом году. Просто реализация этого проекта может перейти на следующий год. Ничего здесь смертельного нет. Самое главное – процесс участия граждан, может быть полностью реализован в 2016 году, - высказал свое мнение Шевчук.

Справка: Бюджет участия (общественный бюджет, партисипаторный бюджет, инициативное бюджетирование) - это процесс, который предоставляет возможность каждому жителю участвовать в распределении средств местного бюджета через создание проектов для улучшения города и / или голосования за них.

Любой житель города может подать проект, связанный с улучшением жизни в городе, принять участие в конкурсе, победить в голосовании и наблюдать за тем, как его проект реализуют в рамках бюджета.