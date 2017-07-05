Более ₴1,7 миллиарда ЕСВ уплатили в бюджет работодатели Николаевской области

В первом полугодии 2017 года фискальной службой Николаевщины в бюджет мобилизовано 1,72 миллиарда гривен единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Николаевской области.

Ведомство отмечает, что в 2017 году наблюдается тенденция роста налоговых поступлений, в сравнении с 2016 годом.

«Так, поступления по ЕСВ за 6 месяцев 2017 года превысили показатель прошлого года на 500 миллионов гривен или на 41%. Кроме того, в июне 2017 года, органами ГФС в Николаевской области собранно свыше 340 миллионов гривен ЕСВ, что на 107 миллионов гривен или на 45% больше, чем в июне 2016 года», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что за шесть месяцев этого года в местные бюджеты Николаевщины направили более 2,1 миллиарда гривен налогов.