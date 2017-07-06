Вице-чемпион Италии хочет купить Ярмоленко, но тот запросил зарплату в 3 миллиона евро

Итальянская «Рома» заинтересована в трансфере полузащитника киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко, но может отказаться от попыток его приобрести из-за финансовых запросов футболиста.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Новое Время».

По информации медиа, сейчас украинский футболист имеет оклад в 2 миллиона евро в год, тогда как в римском клубе хотел бы зарабатывать 3 миллиона евро в год плюс бонусы.

Отмечается, что «Рома» не может позволить себе платить такие деньги потенциальному новичку. Вице-чемпион Италии уже контактировал с «Динамо» по поводу возможного трансфера, который оценивается в 17 миллионов евро без учета бонусов. Вместе с тем, Ярмоленко остается альтернативным вариантом для римлян, тогда как их приоритет на этой позиции – Грегуар Дефрель из «Сассуоло».

Ранее футбольный агент Бернардо Бровароне заявил, что трансфер Андрея Ярмоленко в «Наполи» не состоится из-за слишком больших финансовых аппетитов украинца по зарплате. На прошлой неделе появилась информация, что итальянский «Интер» обсуждает с Ярмоленко перспективы его перехода. Перед этим агент украинского полузащитника Вадим Шаблий не подтвердил информацию о грядущем трансфере в «Баварию», но и не опроверг ее. По словам Шаблия, интерес к исполнителю проявляет «много команд».

Напомним, ранее сообщалось, что Ярмоленко рассказал, что в подростковом возрасте его выгнали из академии «Динамо».