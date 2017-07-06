АМПУ хочет избавиться от своего подведомственного музея в Николаеве

Администрация морских портов Украины (АМПУ) совместно с Фондом государственного имущества (ФГИ) Украины начинает продажу и передачу в управление непрофильных объектов, находящихся на балансе предприятия. Этот процесс коснется и музея в Николаевском морском порту.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Преимущественно это объекты социальной сферы и их реализация позволит Администрации сосредоточиться на своих основных функциях и аккумулировать средства», - говорится в сообщении.

Сегодня на балансе АМПУ находится 22 объекта, не имеющие никакого отношения к основному профилю деятельности компании, но которые имеют большое значение для местных общин. Это – базы отдыха, музеи, концертные залы и т.п. Среди приоритетных путей передачи объектов в управление – аренда и приватизация. В числе объектов народный музей истории спорта в Николаевском морском порту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевском филиале ГП «АМПУ» сменился руководитель.