Начальник рыбоохраны опроверг информацию о том, что взятка на которой задержали Марченко предназначалась ему

Начальник Николаевского рыбоохранного патруля Михаил Синица заявил, что ему не предназначалась взятка, при получении которой задержали инспектора Николая Марченко.

Данное заявление он сделал в ходе брифинга в четверг, 6 июля.

Так, он опроверг информацию, которая была опубликована в некоторых николаевских изданиях, о том, что Марченко должен был передать деньги своему начальнику.

- За весь период своей работы в качестве руководителя Николаевского рыбоохранного патруля я взяток не брал и брать не собираюсь. Я пришел, чтобы наладить работу патруля на должном уровне. Чтобы вернуть органам громады доверие жителей Николаевской области, - сказал он.

Также Синица отметил, что он не в праве комментировать ситуацию, так как вину его подчинённого может определить только суд.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве сотрудники управления защиты экономики Департамента ЗЭ Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры при получении взятки задержали начальника оперативного сектора Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Николаевской области Николая Марченко.

В свою очередь Николаевский рыбоохранный патруль назвал задержание своего инспектора на взятке местью за борьбу с браконьерством.