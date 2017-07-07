Экс-глава администрации президента Порошенко и экс-министр инфраструктуры создали в Украине инвесткомпанию

Экс-глава администрации президента Украины Борис Ложкин и бывший министр инфраструктуры Андрей Пивоварский создали инвестиционную компанию.

По данным госреестра юрлиц Министерства юстиции, компания Самаан Капитал зарегистрирована 27 мая 2016 года, пишет liga.net. Ее единственный акционер - кипрская Энсистар лимитед, конечный бенефициар - Борис Ложкин. Директор компании - Андрей Пивоварский.

Собеседник издания, близкий к обоим бизнесменам сообщил, что компания пока готовится к полноценному запуску и носит «техническое» название.

«Юридическое лицо основал Пивоварский еще год назад, недавно в проект вошел Ложкин, и они думают над сменой названия» , - сообщил он.

По его словам, компания будет заниматься инвестициями в украинские и в европейские проекты, слияниями-поглощениями, операциями с недвижимостью. На первых порах она будет вкладывать средства Ложкина, в дальнейшем планирует привлекать капитал институциональных инвесторов.

При этом собеседник допустил, что для выхода на европейский рынок компания будет привлекать западных партнеров. К 2019 году Ложкин и Пивоварский рассчитывают создать инвестиционный фонд, о чем объявят дополнительно.

Напомним, что Борис Ложкин возглавлял администрацию президента в 2014-2016 годах. Сейчас он занимает пост секретаря Национального инвестиционного совета. Ранее был учредителем и владельцем медиа-холдинга UMH, который в 2013 году продал группе компаний ВЕТЭК Сергея Курченко.

Андрей Пивоварский в 2014-2016 годах возглавлял Министерство инфраструктуры Украины. Ранее работал в инвесткомпании Dragon Capital и генеральным директором группы компаний Континиум.