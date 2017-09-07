Николаевский Департамент ЖКХ намерен потратить почти 5 миллионов гривен на покупку двух автоцистерн для перевозки воды

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета планирует купить две автоцистерны для транспортировки питьевой воды почти за 5 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок «Prozorro».

Департамент объявил тендер на закупку автоцистерн предварительной стоимостью в 5 миллионов 500 тысяч гривен. Согласно тендерной документации цистерна должна быть оборудована дизельным двигателем и иметь резервуар для воды объемом 12 метров кубических.

Она также должна иметь цилиндрическую или прямоугольную форму, бак должен разделяться на два отсека, сама цистерна должна отвечать классу «Евро 3», наполняться водой сверху и иметь насос для слива воды, иметь двухместную безкапотную кабину. Также одним из требований тендерного задания является трехлетняя гарантия или 150 тысяч километров гарантированного пробега в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Стоит отметит, что победитель торгов должен будет передать технику департаменту до 31 октября 2017 года.



Участие в тендерной гонке приняли две фирмы, среди которых ООО «Авто – Регион» с предложением в 4 миллиона 980 тысяч и ПАО «Виробниче об'єднання Автотранспортник», запросившее 4 миллиона 979 тысяч гривен за обе цистерны. В ходе открытого аукциона департамент отдал предпочтение второй фирме, так как она предложила более выгодное предложение.



Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, акционерное общество «Виробниче об'єднання Автотранспортник» зарегистрировано еще в 1994 году в Киевской области, городе Фастове, на улице Транспортной 2. Его учредителями является ряд фирм, среди которых ООО «Катекс ЛТД», ООО «Фастівське транспортно-комерційне підприємство «Транском» и предприятие «Матра ЛТД». Руководителем фирмы является Владимир Порывай.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета собирается купить битумизатор для КП «ЭЛУ «Автодорог» за 494 тысячи гривен.