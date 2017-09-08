Мэрия Николаева решила купить 400 контейнеров для мусора почти за 2,2 миллиона гривен

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета планирует купить 400 контейнеров для мусора за почти за 2,2 миллиона гривен у киевской фирмы.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок «Prozorro».



Департамент ЖКХ объявил тендер на закупку контейнеров для сбора твердых бытовых отходов с предварительной стоимостью в 2 миллиона 779 тысяч 174 гривен. Согласно тендерной документации, победитель торгов должен будет предоставить департаменту 400 контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

Объем одной единицы должен быть 1100 литров и вмещать в себя 450 килограммов. Каждый бак должен иметь 4 колеса, дно контейнера должно быть оборудовано отделением для стока моющей жидкости для удаления влаги после саночистки и иметь возможность скачивания в мусоровозы, как с задней, так и с боковой загрузкой. Помимо этого, они должны быть зеленого цвета, без повреждений, вмятин, трещин, не иметь дефектов и быть ранее нигде не использованными.

Участие в тендере приняли ряд фирм среди которых, ООО «Інфраструктура сіті», запросившее 2 миллиона 215 тысяч гривен, ООО «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРРЕСУРС» с предложением в 2 миллиона 524 тысячи 800 гривен, ООО «Елкопласт Україна», запросившее 2 миллиона 732 тысячи гривен и дочернее предприятие «Торговий дім АФТ» с предложением в 2 миллиона 180 тысяч гривен. В ходе открытого аукциона победу одержало ДП «Торговий дім АФТ», с которым департамент намерен заключить договор.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц ДП «Торговий дім АФТ» было зарегистрировано в 2013 году в городе Киеве в переулке Радищева 3. В его учредителях значится общество с ограниченной ответственностью «АФТ ГРУП», а его руководителем является Федор Сегин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Администрация Центрального района Николаева планирует закупить баки для сбора твердых бытовых отходов на 795 тысяч гривен.