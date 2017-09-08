Николаевский департамент ЖКХ потратит почти 4 миллиона гривен на ремонт тротуара на трех кварталах улицы

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета планирует потратить около 4 миллионов гривен на ремонт тротуара на одной из улиц в центральной части города.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок «Prozorro».

Департамент объявил тендер на проведение текущего ремонта тротуара по улице Сенной от улицы Декабристов до улицы Московской с предположительной стоимостью в 3 миллиона 980 тысяч 500 гривен.

Согласно тендерной документации победитель аукциона должен будет произвести разработку асфальтобетонных покрытий механизированным способом, обустройство дорожных корыт, обустройство покрытий, демонтаж поребриков и бортовых камней, установление бортовых камней и поребриков и вывоз мусора после проведения работ. В общей сложности подрядчик должен будет провести ремонт 5 тысяч 625 квадратных метров тротуара.

Стоит отметить, что работы должны быть выполнены до 1 декабря 2017 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по причине того, что изменились требования к проектной документации, по которой проводятся строительные работы, департамент жилищно-коммунального хозяйства и администрации районов города Николаева не могут выполнять капитальные ремонты дорог и ряда объектов, в связи с чем планируют поменять капремонты на текущие ремонты.