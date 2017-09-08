СБУ предотвратила закупку Новобугским горсоветом школьного автобуса российского производства

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на Николаевщине закупку городским советом одного из районных центров автомобилей российского производства.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

«Правоохранители установили, что в рамках программы «Школьный автобус» чиновники объявили тендер на закупку транспорта на миллион сто тысяч гривен. Оба участника торгов планировали поставить автобусы российского производителя, который находится под санкциями согласно решению Совета национальной безопасности и обороны, введенными в действие Указом Президента Украины. СБ Украины проинформировала руководство горсовета о выявленных фактах, в результате чего тендерный комитет отклонил предложения участников», - говорится в сообщении.

Из информации, опубликованной на платформе публичных закупок Рrozorro следует, что речь идет об автобусе, который планировал закупить Новобугский городской совет. В торгах приняло участие две фирмы: «РАДИАЛ-УКРАИНА» (директор и учредитель предприятия Владислав Куликов, место регистрации - город Киев) и «АИС-ПОЛТАВА» (директор Вадим Вашак, учредители: Андрей Цюрюпа, Сергей Труш, место регистрации - город Полтава). Обе фирмы предложили горсовету купить «ПАЗ-4234-04» и их предложения были отменены.

Стоит отметить, что в обосновании отказа не указана причина, по которой тендерные предложения были отменены.

Напомним, что в апреле этого года сообщалось о том, что Николаевская ОГА закупит школьные автобусы у киевской фирмы, которая поставляет для них детали из РФ