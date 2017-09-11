В Николаеве следователь заложил в ломбард краденую шубу и потратил изъятые у преступников 5 тысяч евро для игры в тотализатор

В Николаеве следователь Центрального районного отдела полиции Владимир Яновский, который вел громкое дело киевских преступников, грабивших в Николаевской области магазины, украл вещдоки и потратил их на игру в спортивный тотализатор.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в Национальной полиции Украины.

Напомним, как уже сообщалось, в этом году в ночь на 29 марта неизвестные взломали входную дверь и обокрали магазин меховых изделий «Снежная Королева» в центре Николаева на улице Соборной. Злоумышленники похитили девять шуб из соболя и 21 шубу из норки общей стоимостью около 4 миллионов гривен.

Позже, в июне 2017 года, в Киеве николаевская полиция задержала четырех подозреваемых в этой краже. Часть награбленного была найдена правоохранителями и изъята и передана следователю Владимиру Яновскому как вещественные доказательства.

Однако, следователь с целью получения денег для игры в спортивный тотализатор, сдал одну из шуб в ломбард на свой паспорт, а помимо этого украл около 5000 евро из денег, также изъятых в качестве вещдоков у преступников.

По словам собеседника издания, Яновский сам признался своему руководству в содеянном. Однако, по информации «Преступности.НЕТ», никаких мер по отношению к нему пока не предпринято.

Примечательно, что в начале 2016 года следователь Яновский участвовал в образовательной программе Национальной полиции Украины «Рыцарь чести» и даже прошел его, попав в список 12-ти отобранных сотрудников.

Напомним, что это не первый случай, когда в Центральном РОВД Николаева сотрудники крадут вещественные доказательства. 21 сентября 2015 года в Николаеве на пересечении проспекта Ленина с улицей Малой Морской грабитель сорвал золотую цепочку с шеи девушки и сбежал. Его задержали и привезли в Центральный райотдел милиции, где уже обнаружилось, что цепочка длиной 55 сантиметров стала цепочкой в 29 сантиметров. По информации источников «Преступности.НЕТ» в Николаевском облУМВД, половину вещдока себе присвоили трое сотрудников уголовного розыска, которые в последствии сдали фрагмент ювелирного издания в ломбард.

Однако, начальник Центрального РОВД Сергей Дяченко спустя две недели после произошедшего отрицал то, что к этому имеют отношение его подчиненные и заявил, что проводит служебную проверку. В итоге в результате этой проверки руководство николаевской полиции не смогло или не захотело самостоятельно отыскать виновных в пропаже фрагмента золотой цепочки в Центральном райотделе милиции Николаева.