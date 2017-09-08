В Николаеве архитектурная инспекция отменила разрешение на строительство заправки возле зоны отдыха

В Николаеве Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины аннулировала разрешение на строительные работы на объекте газовой автозаправочной станции по адресу улица 2-я Набережная, 2/4.

Об этом сообщили в пресс-службе ГАСИ.

Инспекция отменила действия градостроительных условий и ограничений застройки земельного участка.

«Градостроительные условия и ограничения выданы с нарушением законодательства и документации. В частности, плана зонирования территории города, согласно которому объект находится в рекреационной зоне активного отдыха Р-2, где не предусмотрено размещение АЗС. Кроме того, градостроительные условия были выданы без разработки плана зонирования и детального плана территории», - пояснили в инспекции.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский ГАСК на 75 тысяч гривен оштрафовал подрядчика.