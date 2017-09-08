Кабмин планирует поднять минимальную зарплату до 3764 гривен

После принятия законопроекта о пенсионной реформе правительство предлагает повысить минимальную заработную плату до 3764 гривен.

Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, передает «Униан».

- Мы предлагаем исправление ситуации – сделать осовременивание по единому зарплатному принципу, то есть перестать играться с коэффициентом и вернуться к единому принципу – повышение заработной платы. Только это дает возможность как людям труда жить лучше, так и получать дополнительные средства без искусственных коэффициентов для повышения пенсий, и первый шаг после того, как мы проголосуем за реформу – это повышение базового размера заработной платы до 3764 гривен в этом году, - сообщил министр.

Рева сообщил, что правительство не собирается повышать пенсии единоразово, повышение пенсий планируется ежегодно. Он также добавил, что увеличение страхового стажа для выхода на пенсию будет способствовать выведению оплаты труда из тени, поскольку люди будут заинтересованы в легализации труда на протяжении всей трудовой деятельности. Согласно сообщению Министерства социальной политики, после рассмотрения на профильном комитете проекта закона о пенсионной реформе он будет вынесен на рассмотрение народных депутатов во втором чтении ориентировочно с 18 до 22 сентября.

Напомним, ранее глава Минсоцполитики Андрей Рева заявил, что украинцы тратят больше денег на еду чем немцы, потому что едят больше.