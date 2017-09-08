На Полтавщине сельсовет планирует купить автомобиль почти вдвое дороже бюджета на дороги

Градижский сельский совет запланировал купить в сентябре современный автомобиль стоимостью 519 тысяч гривен.

Такая информация содержится в годовом плане закупок сельсовета на портале Prozorro, пишет Радио Свобода.

Речь идет об автомобиле SUZUKI SX4. В характеристиках к своей заявке местная власть уточняет, что потенциальные участники закупок могут предложить автомобили других марок с аналогичными характеристиками, но это должен быть так называемый универсал. При этом согласно планам закупок Градижск хочет также вложить 300 тысяч гривен на ремонт дорог, 200 тысяч гривен - на разработку генерального плана, по 100 тысяч гривен - на металлопластиковые окна и забор.

Всего же в текущем году сельсовет населенного пункта заключил 15 контрактов на сумму 2,1 миллион гривен.