На Полтавщине сельсовет планирует купить автомобиль почти вдвое дороже бюджета на дороги

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1061 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(636)   

Градижский сельский совет запланировал купить в сентябре современный автомобиль стоимостью 519 тысяч гривен.

Такая информация содержится в годовом плане закупок сельсовета на портале Prozorro, пишет Радио Свобода.

Речь идет об автомобиле SUZUKI SX4. В характеристиках к своей заявке местная власть уточняет, что потенциальные участники закупок могут предложить автомобили других марок с аналогичными характеристиками, но это должен быть так называемый универсал. При этом согласно планам закупок Градижск хочет также вложить 300 тысяч гривен на ремонт дорог, 200 тысяч гривен - на разработку генерального плана, по 100 тысяч гривен - на металлопластиковые окна и забор.

Всего же в текущем году сельсовет населенного пункта заключил 15 контрактов на сумму 2,1 миллион гривен.

Александра Ющишена-Вязникова

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийденьги