Реформы правительства в перспективе лишат сотни тысяч украинцев элементарного социального обеспечения, - эксперты

Принятие законодательных изменений в трех важных сферах – пенсионной системе, системе здравоохранения и предоставления социальных услуг – приведет к формированию качественно новой модели общества, которая принципиально будет отличаться от модели последних 25 лет.

Об этом заявили представители «Института общественно-экономических исследований», кандидат экономических наук Игорь Яковенко, Евгений Гороховец и кандидат философских наук Антон Дробович, сообщает «Зеркало недели».

Основой пенсионной реформы стало введение прогрессивного страхового стажа. Если при достижении 60-летнего возраста человек не имеет 25 лет официального стажа, то пенсию ей придется ждать минимум три года – до 63. Если же нет и 15 лет стажа, то ждать придется целых пять лет – до 65. При этом планку минимального страхового стажа с 2018-го до 2028 года будут каждый год поднимать до 35 лет. Не имея такого количества лет страхового стажа, пенсию получить будет невозможно.

«Сколько же украинцев рискуют временно оказаться в группе «финансово необеспеченных»? В 2019 году в Украине будет проживать примерно 630 тысяч лиц, которые в 60 лет достигнут пенсионного возраста. Из них до 20% будут уже пенсионерами, поскольку вышли или выйдут на пенсию как льготные группы до 60-летнего возраста. Итак, остаются еще около 500 тысяч человек, большинство из которых вряд ли будут иметь проблемы из-за отсутствия необходимого стажа, ведь эта возрастная категория начинала свою трудовую деятельность в конце 70-х годов прошлого века. В советский период нельзя было не работать, поэтому 10-15 лет стажа у них гарантированно есть. За годы независимости Украины эти люди, скорее всего, получили еще 11-16 лет страхового стажа, поэтому будут иметь право на пенсию. Тех, кому не хватает стажа и кто будет ждать пенсии 3-5 лет, будут единицы. Однако с каждым годом их количество будет расти», - говорится в статье.

Однако три-четыре поколения, которые будут выходить на пенсию после 2019 года, каждый год будут добавлять примерно 100 тысяч финансово беззащитных граждан, без копейки дохода и возможностей бесплатного лечения и социального обслуживания.

«Президенту, парламенту и правительству после всех выборов в 2019 году «упадет на головы» эта новая и очень острая проблема. Это будет относительно молодой протестный электорат, которому, пройдя два майдана, нечего будет терять. Украинскому истеблишменту нужно заблаговременно продумать, как выйти из этих сложных обстоятельств», - отмечают авторы материала.

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Напомним, что ранее министр соцполитики заявил, что на пенсию можно будет выйти в любом возрасте, при наличии 40 лет стажа.