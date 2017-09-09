На Николаевщине Коблевский сельсовет поддержал выплату руководству премий в 300% от оклада

Депутаты Коблевского сельского совета проголосовали за выделение главе сельсовета Владимиру Паничу, а также его заместителям, секретарю совета и старостам в размере 300% к окладу.

Об этом вчера, 8 сентября, заявил депутат Березанского районного совета Алексей Сидорчук во время заседания, пишут «НикВести».

«Вот решение второй внеочередной сессии Коблевского сельсовета. Оно называется так: «О премировании сельского головы, секретаря, руководящего делами исполнительного комитета, первого заместителя сельского головы, заместителей» и так далее. «Разрешить на протяжении бюджетного 2017 года премировать голову сельского совета Коблевского сельсовета Панича Владимира ежемесячно в размере 300% к должностному окладу с рангом» и так далее «и к государственным праздникам 100%». Это первый пункт. Второй – «Разрешить на протяжении бюджетного 2017 года премировать секретаря, руководящего делами исполнительного комитета, первого заместителя сельского головы, заместителей, старост ежемесячно в размере 300% к должностному окладу и 100% к оплате за ранг», – зачитал Алексей Сидорчук.

По словам Алексея Сидорчука, лучше выделить деньги на аэропорты, чем позволять властям сельсоветов самим себе выделять ежемесячные премии в таких размерах.

«Уже два года у нас финансовая децентрализация. Мы еще не определились, а деньги уже проедаются. Моя принципиальная позиция – пусть лучше самолеты летают, чем эти зажраные чиновники проедают эти деньги. Лично я за то, чтоб не выбивали деньги, но лучше вложить в аэропорт. Больше толку от этого. Потому что, если в каждом сельском совете постоянно проедаются на премии, а в селах ничего не делается, у нас в селах практически имеют деньги, но ничего не делают. Лучше дать их на аэропорт. Я не вижу ни одной нормальной программы, кроме Березанки и немного Коблево, все остальное проедается», – сказал Алексей Сидорчук.

Напомним, на Николаевщине суд оштрафовал чиновника за выдачу себе премии.