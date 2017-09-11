Савченко распорядился выдать двум предприятиям лицензии на производство и поставку тепловой энергии в Николаеве

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Глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко распорядился выдать двум предприятиям лицензии на осуществление хозяйственной деятельности в Николаеве по производству и поставке тепловой энергии.

Об этом говорится в соответствующих распоряжениях Савченко от 4 сентября, опубликованных на официальном сайте Николаевской ОГА.

Речь идет об ООО «Коммунсервис тепло Николаев» и ООО «Юг-Уголь».

Контроль за выполнением данных распоряжений возложен на заместителя главы Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи.

Напомним, ранее сообщалось о том, что областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» хотят передать городу.

Катерина Вовченко

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