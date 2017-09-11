Без финансирования «Николаевоблтеплоэнерго» отопительный сезон в Николаеве окажется под угрозой срыва

Александр Гусев Без немедленного вливания финансовой помощи в размере 20 миллионов гривен в областное коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» 15 октября отопления в жилых домах, школах и детских садиках - не будет.

Такое предположение на своей странице в Facebook высказал депутат «Оппозиционного блока» Александр Гусев, который с недавнего времени занимает должность заместителя директора ОКП «Николаевоблтеплоэнерго».

«Многие мои коллеги в городском совете не вполне понимают, какая ситуация сложилась в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго». А ситуация такая, что без немедленного вливания финансовой помощи, 15 октября отопления в жилых домах, школах и детских садиках - не будет. Уже не первый год работники предприятия в межотопительный период получают зарплату с огромной задержкой. В результате люди увольнялись, да и сейчас продолжают уходить. Например, на шестом отопительном районе остался один единственный сварщик, а по штату должно быть четыре. Есть районы, где сварщиков нет вовсе. В итоге отопительные системы готовит к сезону коллектив в котором работает треть, а то и четверть от необходимого числа сотрудников. Настроение у оставшихся работников - предзабастовочное. Можно быть уверенными, если 14 сентября на сессии горсовета слесаря и сварщики не увидят свет в конце тоннеля, в виде принятия предприятия в собственность города и выделения финансовой помощи, люди откажутся работать, и 86 тысяч квартир останутся с холодными батареями», - написал Гусев.

При этом он пояснил, что такая ситуация на предприятии сложилась из-за постановления Кабмина №217, которое было принято в 2014 году.

«Благодаря этому постановлению Нафтагаз в прошлом году получил чистой прибыли 22 млрд.грн., а теплогенерирующие предприятия лежат в руинах, не имея средств не только для модернизации предприятий, но и для бесперебойной выплаты зарплаты. Страшны не сами долги за газ, страшна формула в этой постанове, по которой в пользу Нафтагаза изымается 90% оплат населением услуги отопления. В тарифе и так забито 83% - это стоимость газа и его транспортировка, и только 17% - это зарплата, налоги, электроэнергия, вода, ремонты и т.д. Но когда вместо 17% предприятию оставляют 10%, то это прямой путь к банкротству», - написал Гусев.

Для удачного запуска тепла в установленные сроки, по словам Гусева необходимо около 20 миллионов гривен.

«ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» без помощи городского совета не выживет. В июле срочная помощь нужна была в размере 10 млн.грн. Сегодня уже необходимо срочно 20 млн. Только задолженность по зарплате достигла 12 млн. А ещё ЕСВ, НДФЛ, рассчитаться за взятые в долг материалы, чтобы поставщики не перекрыли поставки необходимого для подготовки отопительных систем. 20 млн. - это минимум, который нужен немедленно. Коллектив предприятия готов работать и без выходных, если придется , чтобы в срок запустить отопление. Однако, работяги хотят увидеть поддержку от депутатов горсовета. Они хотят увидеть, что у предприятия появился новый, ответственный хозяин, в лице городского совета», - подытожил депутат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 31 августа должна была состояться сессия Николаевского городского совета, на которую среди прочих был вынесен вопрос и принятии ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» в коммунальную собственность города Николаева. Однако из-за протеста фракции «Оппоблока» она была сорвана.

Как известно, ранее сообщалось о том, что начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Николаевской облгосадминистрации Евгений Гладков заявил, что в связи с принятием и реализацией решений о полной децентрализации отопления в городах Первомайске и Очакове сегодня ОКП «Николаевоблтеплоэнерго», которое осуществляет деятельность исключительно на территории Николаева, должно до начала отопительного сезона перейти на базовый уровень городской территориальной общины.

Мэр Николаева Александр Сенкевич поддержал передачу «Николаевоблтеплоэнерго» в собственность города Николаева, и данный вопрос был вынесен на рассмотрение представителей трех депутатских комиссий для разработки плана по принятию предприятия и нахождения денег в бюджете для погашения имеющихся задолженностей.

Также сообщалось, что на заседании «бюджетной» комиссии депутаты согласовали изменения к городскому бюджету, а также к программе развития ЖКХ, которые позволят направить субвенцию в 10 миллионов гривен областному бюджету для погашения долгов «Николаевоблтеплоэнерго».