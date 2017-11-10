«Николаевоблэнерго» от братьев Суркисов перешло под управление соратника Порошенко, – СМИ

Братья Суркисы, которые курировали компанию «Энергосеть», потеряли права на «Николаевоблэнерго». Теперь предприятие будет напрямую подчиняться команде ближайшего соратника президента Украины Петра Порошенко - заместителя главы фракции «БПП» Игоря Кононенко.

Об этом пишет «Экономическая правда».

Помимо этого, Суркисы также утратили контроль над «Харьков-», «Хмельницк-» и «Черкассыоблэнерго».

«Эти компании теперь будут напрямую подчиняться команде ближайшего соратника президента и заместителя главы фракции «БПП» Игоря Кононенко. Он уже занялся формированием центрального офиса по управлению государственной энергетикой и даже нашел для него руководителя», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, по словам источника журналистов, во время встречи Игоря Кононенко с Григорием Суркисом они договорились, что у Суркиса останется только «Запорожьеоблэнерго», а остальные четыре энергоснабжающие предприятия перейдут в руки Кононенко.

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ помешало братьям Суркисам «отмыть» 42 миллиона гривен из бюджета.