Исполком Николаевского горсовета со второго раза согласовал выделение денег на транспорт для КОРДа

Исполком Николаевского горсовета все же поддержал решение о выделении одного миллиона гривен для покупки двух микроавтобусов для спецподразделения КОРД.

Такое решение исполнительный комитет Николаевского городского совета принял во время заседания в понедельник, 13 ноября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, во время заседания исполкома в пятницу, 10 ноября, для принятия этого решения не хватило голосов.

– У нас не хватило голосов. Я хотела бы второй раз поставить на голосовение этот вопрос, – заявила исполняющая обязанности городского головы Татьяна Казакова.

В этот раз выделением этой суммы денег возмутился член исполкома Сергей Станишевский.

–Я понимаю, что город должен оказать какую-то помощь, но почему город должен оплачивать? – сказал Станишевский.

Объяснить ситуацию принялся пришедший на заседание заместитель главы Главного управления Национальной полиции в Николаевской области Евгений Ковтун.

– Чтобы было понятно, миллион – это не вся сумма. Была договоренность еще в августе, чтобы закупить эти автомобили по 800 тысяч каждые, то есть нужно 1 миллион 600 тысяч. Есть миллион, который обещали еще в августе городским советом, и его нету. Вы понимаете, что сейчас происходит в стране: растет доллар, растут цены. Если мы сегодня не решим и не закроем вопрос по субвенции и не приобретем эти машины, то завтра мы их уже купить не сможем, – сказал замглавы ГУНП.

Ковтун также пояснил, что эти микроавтобусы изготовлены специально на заказ под особенности спецподразделения КОРД и невыплата денег за заказ также подставляет изготовителя транспорта.

В итоге все члены исполкома все же поддержали проект решения о выделении нужной суммы для покупки полицейского спецтранспорта.