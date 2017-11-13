«Зоря»-«Машпроект» на 27 миллионов гривен закупила две системы для турбин у голландской фирмы

Николаевское ГП «Зоря»-«Машпроект» заключило соглашение с немецким заводом «Woodward Nederland BV» на поставку локальных систем управления главным газотурбинным агрегатом стоимостью 1,02 миллиона долларов или 27,12 миллиона гривен по курсу.

Об этом пишет Наші Гроші, ссылаясь на систему «Прозорро».

«Из двух заказанных комплектов первый стоит 660 тысяч долларов, а второй – 363 тысяч долларов. Открытые торги не проводились, поэтому никаких деталей о приобретенных системы не обнародованы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что поставки должны осуществить до конца 2019 года в течение трех месяцев после предоплаты на условиях FCA в городе Кемпен (Германия). Таким образом, «Заря» - «Машпроект» будет за свой счет оплачивать доставку груза в Украину. Именно в Кемпене находится завод «Woodward». Однако поставка будет осуществляться через голландскую компанию.

Голландская фирма «Woodward Nederland BV» является дочерней компанией «Woodward Inc.», находящиеся в Америке.

Примечательно, что в сентябре «Зоря»-«Машпроект» заказала ей оборудования на 2,29 миллиона долларов, в 2016 году – на 1,02 миллиона долларов. А в 2015 году на 1,54 миллиона долларов.

Как известно, предприятие «Зоря»-«Машпроект» подчинено «Укроборонопрому», а директором завода является Константин Картошкин. До этого он С ​​2009 года возглавлял «Севастопольский морской завод» Петра Порошенко.

Напомним, что основанием для выплаты заработной платы генеральному директору ГП «Зоря»-«Машпроект» Константину Картошкину в размере более 2 миллионов гривен за июнь месяц стал приказ генерального директора ГК «Укроборонпром».