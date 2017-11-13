Гендиректор «Николаевводоканала» поделился опытом работы с Европейским инвестбанком с членами Ассоциации «Украводоканалэкология»

8 ноября 2017 года, состоялась Международная конференция «Современное состояние и основные направления решения проблем качественного водоснабжения и водоотведения, очистки питьевых и сточных вод», где новоизбранный член Совета Ассоциации «Украводоканалэкология» и гендиректор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко поделился своим опытом работы с Европейским инвестиционным банком.

Об этом сообщает ГКП «Николаевводоканал».

Сообщается, что данная конференция состоялась в рамках XV Международного форума «AQUA UKRAINE - 2017». В свою очередь, Борис Дуденко выступил на конференции с презентацией на тему «Проблемы реализации проекта «Развитие систем водоснабжения и водоотведения в городе Николаеве».

«Во время своего выступления Борис Леонидович поделился с коллегами опытом реализации совместного проекта с Европейским инвестиционным банком. Рассказал о проблемах, которые пришлось решать для запуска проекта. Делился опытом сотрудничества с государственными органами и особенностями украинского законодательства в сфере реализации инвестпроектов», - говорится в сообщении.

Также, по его мнению, опыт ГКП «Николаевводоканал» пригодится и, возможно, позволит избежать трудностей в сотрудничестве с иностранными инвесторами, учитывая то, что многие уже работают с иностранными инвестициями, или рассматривают такую ​​возможность.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 ноября в рамках деловой программы XV Международной специализированной выставки КоммунТех - 2017 членство Совета Украинской ассоциации предприятий водопроводно-канализационного хозяйства «Укрводоканалэкология» получил генеральный директор ГКП «Николаевводоканал» Борис Дуденко.