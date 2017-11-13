В Николаеве полицейские задержали мужчину, который убил свою жену

В Николаеве полицейские задержали мужчину, который убил свою 57-летнюю жену.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

В Ингульский отдел полиции обратилась местная жительница с сообщением о том, что в одной из квартир дома, расположенного по адресу улица 12-я Продольная, мужчина убил свою 57-летнюю жену.

«На место происшествия сразу прибыли правоохранительные органы, которые установили, что злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, начал ссору с женой. Во время ссоры он схватил кухонный нож и нанес жене три ножевых ранения в область грудной клетки, в результате чего она умерла», – говорится в сообщении.

60-летний мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нож изъят и направлен на исследование, начато уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. По согласованию с прокуратурой решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевец так пытался разнять драку, что тяжело ранил одного из ее участников.