В Николаеве намерены проверить «законность» МАФов

В Николаеве собираются провести инвентаризацию МАФов.

Об этом стало известно, 13 ноября, на постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии.

Обсуждение данного вопроса стало актуальным в следствии обращение предпринимателей с просьбой продлить сроки аренды, которые истекли более года назад.

В свою очередь, члены комиссии начали говорить о законе и о том, что, если срок действия аренды закончился, но МАФы продолжают стоять, то эти сооружения нужно сносить.

Глава фракции «Наш край» Олег Крысенко вспомнил о постройках, которые никогда не имели разрешение и предложил провести инвентаризацию.

Олег Крысенко

— Ранее было выявлено 1200 объектов, которые никогда не имели разрешения, а вот эти предприниматели имели, они пытались идти в ногу с законом. Сносить сооружения этих предпринимателей я против, – сказал он.

После долгих обсуждений глава бюджетной комиссии, депутат от партии «Оппозиционный блок», Александр Бернадский предложил проголосовать за предложение Крысенко.

Александр Бернадцкий

— Думаю все будут с этим согласны. Провести новую инвентаризацию и сравнить с предыдущей, посмотрим, что изменилось, – сказал он.

Напомним, что не так давно, на главной улице Николаева провели рейд по незаконной рекламе и убрали несколько десятков «спотыкачей».

Ранее сообщалось, что в мае 2017 года исполком горсовета утвердил ограничения для МАФов в центре Николаева.