В Николаеве намерены проверить «законность» МАФов

В Николаеве собираются провести инвентаризацию МАФов.
Об этом стало известно, 13 ноября, на постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии.
Обсуждение данного вопроса стало актуальным в следствии обращение предпринимателей с просьбой продлить сроки аренды, которые истекли более года назад.
В свою очередь, члены комиссии начали говорить о законе и о том, что, если срок действия аренды закончился, но МАФы продолжают стоять, то эти сооружения нужно сносить.
Глава фракции «Наш край» Олег Крысенко вспомнил о постройках, которые никогда не имели разрешение и предложил провести инвентаризацию.
— Ранее было выявлено 1200 объектов, которые никогда не имели разрешения, а вот эти предприниматели имели, они пытались идти в ногу с законом. Сносить сооружения этих предпринимателей я против, – сказал он.
После долгих обсуждений глава бюджетной комиссии, депутат от партии «Оппозиционный блок», Александр Бернадский предложил проголосовать за предложение Крысенко.
— Думаю все будут с этим согласны. Провести новую инвентаризацию и сравнить с предыдущей, посмотрим, что изменилось, – сказал он.
Напомним, что не так давно, на главной улице Николаева провели рейд по незаконной рекламе и убрали несколько десятков «спотыкачей».
Ранее сообщалось, что в мае 2017 года исполком горсовета утвердил ограничения для МАФов в центре Николаева.