«Содержание чиновничьего штата»: за 2017 год на развитие местного самоуправления потратили 17 миллионов гривен

За период 2017 года на материально-техническую базу органов самоуправления потратили 17 миллионов 473 тысяч из Николаевского городского бюджета.

Об этом сказала директор департамента городского головы Юлия Литвинова на постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии, 13 ноября.

Литвинова пришла на комиссию с дополнениями и изменениями в программу развитие местного самоуправления за 2016-2018 год.

В свою очередь, Ростислав Филевский задал ей вопрос о финансах.

— В рамках этой программы есть и финансирование материально-технической базы. По 2018 году предусмотрено какие-то изменения? Сколько город будет тратить на содержание чиновничьего штата, – спросил он.

Вместе с тем, директор департамента городского головы назвала потраченную сумму на содержание «чиновничьего штата» за 2017.

— В 2017 году – 17 миллионов 374 тысячи гривен. Все за три года предусмотрено 47 миллионов 991 тысяч гривен. В 2018 году увеличиться на коефициент 1,07.

Отметим, что все кроме Филевского поддержали внесения и дополнения в программу развития местного самоуправления.

Напомним, что и.о. мэра Николаева – секретарь городского совета Татьяна Казакова обнародовала заработные платы служащих Николаевского городского совета и его исполнительных органов за период январь-октябрь 2017 года.