Депутаты Николаевского горсовета хотят отдать согласование проведения земельных работ ЦПАУ

Депутаты Николаевского горсовета хотят возобновить работу комиссии по согласованию проведения земельных работ при Центре предоставления административных услуг.

Об этом стало известно, 13 ноября, на постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии.

По словам депутата от БПП Игоря Концевого, в прекращении работы комиссии виновата архитектор города Анна Палеха.

Александр Берндаский

— У нас перестала работать комиссия согласование. Очень много лет, у нас каждую пятницу собирались специалисты от всех заинтересованных служб: водоканал, Николаевгаза, облэнерго и так далее. Они согласовывали предпринимателям планы размещения и прочее. Госпожа Палеха это все, извиняюсь за свой французский...Одним словом, нету комиссии, – сказал Концевой.

Вместе с тем, депутат Андрей Яковлев предложил возобновить рабочую группу, но под контролем ЦПАУ.

Андрей Яковлев

— Если и должна существовать (комиссия - ПН), то в рамках ЦПАУ, в котором бы администраторы курировали это направление, отвечали бы за соблюдение сроков рассмотрения различными службами, необоснованные отказы. Чтобы ЦПАУ определил, какие из тех согласований, которые там предоставляются, в принципе предусмотрены законом, – сказал он.

Отметим, что Яковлев также обратил внимание на отсутствие четких оснований для отказов на данной комиссии.

— Идя на комиссию как предприниматель, я должен знать четкий перечень отказов для меня, а не только лишь основания, когда им просто мое лицо не понравилось, либо я конверт не предложил, – возмутился депутат.

В свою очередь, Ростислав Филевский считает, что часть вопросов, рассматривавшихся данной рабочей группой, касается не только ЦПАУ.

Ростислав Филевский

— В отдельных моментах есть признаки административных услуг. Но только в части, другая часть относится к хозяйственной деятельности таких структур, как Укртелеком, Николаевоблэнерго, на которые мы не имеем никаких влияний, – сказал он.

По итогу обсуждений, членами комиссии было принято решение рекомендовать управлению архитектуры проводить заседания в предыдущем формате, а заместителю директора ЦПАУ Дмитрию Лазареву поручить организовать новую процедуру согласования проведения земляных работ.

Напомним, что депутат Николаевского городского совета от «Оппоблока» Зинаида Танасевич, в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и строительства, регулирования земельных отношений и экологии, поспорила с депутатом от «Самопомощи» Светланой Тарановой из-за отвода земельных участков для участников АТО.