Мининфраструктуры «умыло руки» от ремонта аварийного Варваровского моста, – нардеп Ильюк

Министерство инфраструктуры Украины «открестились» от ремонта аварийного Варваровского моста в Николаеве.

Об этом идет речь в ответе на коллективное обращение депутатов практически всех фракций Верховной рады Украины, который подготовили в ведомстве, пишет пресс-служба Артема Ильюка.

В Мининфраструктуры признали, что согласно заключениям экспертов, мост не пригоден к эксплуатации, но в то же время отметили, что они не имеют никакого отношения к сложившейся ситуации, так как дороги и улицы находятся в ведении местных органов власти.

Кроме того, в министерстве подчеркнули, что Служба автодорог в Николаевской области содержит проезжую часть, то есть асфальтовое покрытие на самом Варваровском мосте. И по их данным, дорожное покрытие там находится в удовлетворительном состоянии.

‒ Получается, что мост никому не интересен. Все только говорят о проблеме, а ровным счетом не делают ничего. Мининфраструктуры умыло руки, переложив ответственность на городские власти. А городские власти и пальцем не шевелили в вопросе капремонта моста. Последние несколько лет в здании мэрии никто вообще не вспоминал об аварийном мосте, потому что активно делили кресла, пилили бюджет и занимались своими шкурными вопросами, ‒ отметил Артем Ильюк.

Отметим, ранее нардепы обратились в Министерство инфраструктуры Украины с тем, чтобы предусмотреть субвенцию из государственного бюджета в размере 143 миллионов гривен для капитального ремонта Варваровского моста.

На данный момент, по словам Артема Ильюка, его предложение по субвенции рассмотрели в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета. И согласно выводам комитета, отдельной строкой в госбюджете ремонт моста профинансировать не могут, но можно заложить определенную сумму в субвенции на социально-экономическое развитие региона.

‒ Николаевцам абсолютно все равно, из какого бюджета и каким образом будет оплачен ремонт моста, для нас всех же главное одно ‒ безопасность. Сейчас нужно показать командную работу, исполкому нужно совместно со специалистами управления Укртрансбезопасности, патрульной полиции, Службы автомобильных дорог области собраться в срочном порядке и разработать механизмы отвода многотонного транспорта от моста. Иначе мы рискуем не просто потерей стратегически важной артерии юга Украины, мы рискуем жизнями украинцев! ‒ считает глава Николаевской областной организации партии «Відродження» Артем Ильюк.

Напомним, народный депутат Артем Ильюк направил в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета, предложение предусмотреть в проекте закона о Государственном бюджете Украины на 2018 год отдельную субвенцию из Госбюджета в размере 143 миллионов гривен на капитальный ремонт Варваровского моста.