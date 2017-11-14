В Николаевской ОГА ждут около 320 миллионов на ремонт местных дорог в следующем году: «Это хорошие деньги»

В управлении инфраструктуры Николаевской облгосадминистрации планируют, что в следующем году, когда заработает Государственный дорожный фонд, на ремонт местных дорог у них будет примерно 320 миллионов гривен.

Об этом в интервью «Преступности.НЕТ» сообщил новый начальник управления Андрей Максименко.

- Это немалые деньги. Если мы прогарантируем, что мы не будем заниматься какой-то ерундой, у нас не будет коррупции, то, я вам скажу, что на 320 миллионов очень многие пойдут (подрядчики - ПН). Это хорошие деньги. Не надо ставить барьеры, - отметил чиновник.

По его мнению, с подрядчиками, занимающимися ремонтом дорог, нужно собирать совещания с силовиками, подобные тем, которые глава Николаевской ОГА Алексей Савченко проводит с бизнесом.

- Брать Службу автодорог, силовиков, подрядчиков, садить и спрашивать: что вам мешает зайти в область? «Нам мешает таможня, нам мешает то, нам мешает это». И, может, Алексей Юрьевич решит очень многие вопросы, потому что они имеют политический вес, - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в 2016 году в Николаевской области был провален строительный сезон по ремонту дорог, из 600 миллионов гривен использовали только около 400-т.