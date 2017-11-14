Исполком Николаевского горсовета перенаправил 2,5 миллиона с содержания дорог на новогоднюю иллюминацию

Исполком Николаевского горсовета согласовал перераспределение предусмотренных на содержание и развитие инфраструктуры дорог 2,5 миллионов гривен на покупку праздничной иллюминации.

Об этом шла речь во время внеочередного заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета во вторник, 14 ноября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В ходе выступления директора департамента ЖКХ горсовета с проектом решения о перераспределении бюджетных средств, член исполкома Дмитрий Канарский поинтересовался, на что конкретно потратят 2,5 миллиона гривен, которые ранние должны были пойти на дороги.

– Мы огласили торги на покупку данной иллюминации для проведения новогодних праздников. Данное предложение есть в бюджетном запросе и в порядке очередной сессии горсовета. С целью недопущения срыва проведения торгов, а также празднования новогодних праздников, было предложено эти средства перераспределить со средств департамента ЖКХ и в дальнейшем их вернуть на сессии, – сказал Палько.

– Учитывая, то что, не полностью были проведены все мероприятия по подготовке к новогодним праздникам, поэтому было рассмотрено депутатами горсовета проведение соответствующих дополнительных мероприятий, а именно покупки новогодней иллюминации, – добавил Палько, отметив, что иллюминация будет использоваться и в дальнейшем, а не только на эти новогодние праздники.

Кроме того, в этом же разделе документа говорится, что кроме иллюминации с содержания дорог почти 231 тысяча гривен пойдет для закупки газовых приборов учета для населения, 1 миллион 327 тысяч на уличное освещение, 2 миллиона 131 тысяча на капремонт жилого фонда.

В системе электронных закупок «Prozorro» размещено, что мэрия планирует купить световые фигуры. В тендерной документации уточняется, что за эти деньги чиновники хотят закупить 42 фигуры. В частности, это световая фигура «Снегурочка», «Святой Николай», «Снеговик на коньках», «Олень», «Сани Деда Мороза», разннобразные шары, кубы, подсветка для торговых палаток.

При этом стоить отметить, что к новогодним праздникам готовится и управление по вопросам культуры и охраны культурного наследия горсовета, в котором объявили торги на 1,6 миллионов для покупки иллюминации-перетяжки.