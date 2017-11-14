«Наша фракция могла это направить на свои округа»: оппоблоковец Солтыс возмутился тратой денег на проекты города

Олег Солтыс, фото из архива Депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Олег Солтыс считает, что лучше потратить деньги на округа депутатов его партии, чем забирать деньги на «проекты города».

Об этом стало известно в ходе отчета главы Центрального района города Николаева Александра Березы.

Депутат Александр Маликин и депутат Елена Киселева сделали замечания главам Администраций о том, что в Николаеве не делаются дороги в частном секторе.

В свою очередь, Солтыс взялся говорить о том, что главы Администраций не виноваты. А для проведения ремонтных работ дорог лучше обращаться к городскому голове, вместо того, чтобы забирать деньги из фракций «на непонятные объекты».

— Хотел согласится с Маликиным, что действительно есть проблема по частному сектору. Но не соглашусь с другим. Здесь главы администраций ни в коем случае не виновны. То, что касается ремонта дорог в частном секторе, то от каждой фракции поступало письмо городскому голове, где был конкретно указанный перечень объектов который нужно сделать. Лучше работать во фракции и выбивать те объекты, где нужно сделать ремонт. Чтобы не получилось так, что мы с фракции забираем определенные средства на непонятные проекты. А в конце года вместо того, чтобы выработать эти деньги на округа депутатов, деньги идут непонятно на какие цели, – сказал он.

Помимо этого, Солтыс также заявил, что его коллега вместо «распыления денег на проекты», мог направить деньги на округ.

Дмитрий Жвавый, Александр Маликин

— Маликин, вместо того, чтобы распылять ваши 22 миллиона на проекты города, наша фракция могла это направить на свои округа, депутатов партии «Оппозиционный блок». Здесь нужно больше работать с главами фракций, а не с главами администраций, – заявил Солтыс.

Вместе с тем, депутат горсовета Павел Зоткин поддержал своего коллегу и поднял вопрос о некорректности распределение средств.

— Хочу поддержать своего коллегу Олега Солтыса. У администрации в этом году творческий подход к освоению бюджетных средств. Например, договор от 19 июля, за удаление надписей на остановках администрация собралась выплатить частной организации 199 881 гривен. Это в 30 раз больше, чем на такие же услуги потратил Заводский район. Я заявил об этом в СМИ и потом администрация на бюджетной комиссии перераспределила деньги. На что ж вы потратили эти деньги?, – спросил он.

Павел Зоткин

На вопрос Зоткина, глава Центральной Администрации ответил, что средства были распределены на другие «потребности района».

— Деньги были распределены на другие потребности района. В частности, на флаги, которые были вывешены на улице Пушкинской к праздникам, – ответил Береза.

Напомним, что 8 ноября, прокурор Николаевской области заявил, что на Николаевщине увеличились преступления связанные с бюджетными деньгами в три раза.