Рада в первом чтении поддержала закон, резко повышающий акцизы на сигареты

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об индексации на уровень инфляции ставок акцизов, кроме акциза на этиловый спирт и другие спиртовые дистилляты, алкогольные напитки, пиво и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом. По всем другим акцизам ставка увеличивается на размер инфляции.

Законопроект №6776-д поддержали 260 народных депутатов.

В частности, проект предусматривает постепенное повышение специфических ставок акцизного налога на табачные изделия и минимального акцизного налогового обязательства по уплате акцизного налога с табачных изделий. В 2018 году - на прогнозный индекс потребительских цен 11,2% и дополнительно на 16,7% (то есть, с учетом предыдущей индексации, в среднем на 29,7%), а в последующие годы - вплоть до 2025-го - на 20%.

В итоге доля акцизного обязательства в средневзвешенной розничной цене на сигареты должна достичь 60%, а сумма акцизного налога должна составлять не менее 90 евро за тысячу сигарет уже с 2025 года. (сейчас - 20 евро).

Повышение акцизов в 2018 году позволит дополнительно привлечь 12,46 миллиардов гривен.

Напомним, 9 августа Кабинет министров повысил минимальные цены на алкоголь. Теперь бутылка водки 0,5 литра будет стоить минимум 79,55 гривен (раньше - 69,78 гривен).