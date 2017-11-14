Кабмин пообещал увеличить выплаты пенсионерам с большим стажем, но низкими зарплатами

Кабинет министров работает над тем, чтобы увеличить уровень пенсий тем гражданам, которые имеют большой стаж работы, но из-за экономической ситуации в течение всей жизни получали низкие зарплаты.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба Кабмина.

- Сегодня рассматриваются различные механизмы для увеличения уровня пенсионного обеспечения тех граждан, которые имеют значительный страховой стаж, но из-за своих низких зарплат получают мизерные пенсии. Это люди, которые всю жизнь тяжело работали в колхозах за трудодни, те кто работали санитарками и фельдшерами, и другие люди, которые работали по тридцать лет и более, - отметил Рева.

По его словам, «сейчас проводится активная работа в этом направлении». Также министр отметил необходимость возврата страховых принципов модели пенсионного обеспечения.

Напомним, что повышение пенсий состоялось в рамках пенсионной реформы, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодное постепенное повышение до 35 лет до 2028 года.

Отметим, для 40% пенсионеров повышение пенсий составило меньше 200 гривен.