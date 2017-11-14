В Киеве пресекли деятельность группировки, которая обслуживала «конвертцентр» в Николаеве

В Киеве ГФС и прокуратура разоблачили работу «центра минимизации таможенных платежей», который связан с махинациями в том числе и в Николаевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

В рамках проведения операции «Рубеж-2017» установили группу лиц, которые наладили канал ввоза в Украину товаров по значительно заниженной таможенной стоимости. Организатор «центра минимизации таможенных платежей» привлек к этой деятельности двух граждан Китая, разработав преступную схему ввоза обуви, сумок и текстиля.

«Организатор и участники схемы зарегистрировали группу предприятий-импортеров и незаконно изготовили печати. При растаможивании товаров из Китая с помощью поддельных печатей подавались поддельные инвойсы со значительно заниженной таможенной стоимостью, государству нанесен ущерб в особо крупных размерах. Кроме того, члены указанной группировки оказывали услуги по формированию схемного налогового кредита для ряда конвертационно-транзитных групп и предприятий реального сектора экономики», - сообщили в налоговой.

В 2016-2017 годах предприятия группировки импортировали продукции на сумму более 350 миллионов гривен. Всего организатор и участники группы уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 10 миллионов гривен.

«В дальнейшем реализация товаров проходила за наличные, а документально оформлялась в адрес субъектов хозяйственной деятельности, которые входят в состав транзитно-конвертационных групп (в Одесской, Николаевской и Кировоградской областях). Сумма сформированного схемного налогового кредита составляет более 50 миллионов гривен», - рассказали в ведомстве.

В рамках расследования уголовного производства провели 22 обыска, по результатам которых изъято 9,1 миллиона гривен, более 200 тысяч долларов, около 23 тысяч евро, 397 печатей и штампов предприятий, в том числе 336 печатей и штампов нерезидентов.

«Теневой офис «центра минимизации таможенных платежей» был оборудован большим количеством защитных систем, начиная от звукового воздействия на слух с помощью высокочастотных приборов, распыления большого количества трансформаторного масла в коридорах, заканчивая несколькими бункерными дверями, ведущими в сейфовую комнату, оборудованную системой подачи угарного газа в хранилище и сейфами с двойным дном, замаскированными в полу», - также пояснили налоговики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве руководитель госпредприятия организовал «конвертцентр» с оборотом в 50 миллионов гривен.