В Украине намерены ввести абонплату за воду и отопление, - СМИ

Через полгода в Украине введут абонплату за горячую и холодную воду, а также за отопление.

Об этом сообщает «Сегодня».

Абонплату за воду придется платить независимо от того, пользовался ею потребитель или нет, а за тепло в течение всего года, а не только в отопительный сезон.

Планируется, что эти деньги пойдут на ремонт и обслуживание тепло- и водосетей. При этом нынешняя стоимость куба воды и гигакалории тепла уменьшится на величину абонплаты.

Какой будет абонплата, пока неизвестно, так как в течение полугода после вступления закона в силу ее должен рассчитать Кабмин. За электроэнергию, газ и вывоз бытового мусора абонплата пока не вводится, но для жителей многоэтажек это не критично, так как за газ и мусор они все равно платят по нормам.

Энергоэксперт Валентин Землянский говорит, что от введения абонплаты пострадают те, кто мало пользуется водой. А директор Ассоциации управителей многоквартирных домов Андрей Никончук подчеркивает, что для того, чтобы оценить новшество, нужно дождаться, когда будет определен размер абонплаты, а закон вступит в силу.

Напомним, 9 ноября, депутаты Верховной Рады поддержали в повторном втором чтении новую редакцию закона «О жилищно-коммунальных услугах».

Отметим, с января 2019 года в Украине вводится пеня за каждый день просрочки оплаты после даты, до которой должны быть оплачены жилищно-коммунальные услуги.