Только за два года бесплатного хранение боеприпасов Минобороны спецпорт «Ольвия» понес убытки свыше ₴5 миллионов

За два года николаевский порт «Ольвия» (спецпорт «Октябрьск») потерял более 5 миллионов гривен за два года бесплатного хранение боеприпасов, которые поступили в порт от Минобороны для дальнейшего экспорта.

Об этом стало известно из отчета Госаудитслужбы Украины, пишет 368.media.

Напомним, что в мае 2017 года Министерство обороны Украины вывезло боеприпасы из «Ольвии» и вернуло их на свои склады. Боеприпасы вернули во исполнение постановления Окружного административного суда Киева из-за невыполнения госпредприятием «Укрспецэкспорт», контракта с Эфиопией.

«Хранение боеприпасов все это время никто не оплачивал, соответственно порт безвозвратно потерял более 5,85 млн гривен. Речь шла о 961,6 тоннах спецгруза, которые хранили здесь с 1992 года», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, в отчете указано что, экспедировали груз ГП «Укрспецэкспорт» и внешнеторговая фирма «Прогресс». Однако боеприпасы никто не экпортировал, а владельцу их не вернули.

По мнению ревизоров, в результате изъятия груза Минобороны правоохранителями, стивидор (организация, осуществляющая погрузку и выгрузку судов - ПН) потерял возможность получить оплату стоимости хранения этого груза.

Отметим, что такие нарушения, которые повлекли за собой потерю денег были выявлены только за период аудита с апреля 2015 года по апрель 2017 года. За этот период порт потерял доход в размере 224,4 тысяч долларов (что более 5,85 миллионов гривен).

«Примечательно, что некоторый груз там находится с 1992 года. Однако согласно пояснениям руководителя коммерческой службы Возовика, переписка с Минобороны и другими собственниками груза, касательно возмещения стоимости хранения велась только с 2014 года», – отмечается в сообщении.

Вместе с тем главный бухгалтер порта «Ольвия» Коновалов сообщил, что счета по всем вышеуказанным контрагентам предприятиям не выставлялись, деньги за хранение указанного груза не получались и дебиторская задолженность по хранению за этими контрагентами в бухучете не отражена.