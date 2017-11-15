В Кабмине создали рабочую группу по вопросу задолженностей по з/п работникам НСЗ, - нардеп Жолобецкий

В Кабмине по поручению Президента Украины Петра Порошенка создали рабочую группу по вопросу задолженностей по заработной плате работникам Николаевского судостроительного завода (бывш. Судостроительный завод имени 61 коммунара).

Об этом сообщил Александр Жолобецкий, на своей странице в Facebook.

Напомним, что в среду, 15 октября работники Николаевского судостроительного завода в знак протеста против невыплаты заработных плат перекрыли движение возле Варваровского моста.

На что, Жолобецкий объяснил, что со стороны работников, которые находятся в отчаянии это крайняя мера. Также он сообщил, что наше государство показало себя как не очень эффективного собственника, особенно это заметно исходя из проблем с судостроительным заводом. Кроме, этого он считает, что «Укроборонпрому» включая и его руководителя не под силу справится с существующими проблемами.

«Концерн «Укроборонпром» и его руководитель Роман Анатольевич Романов не в состоянии решить проблему ни с обеспечением деятельности завода, ни с заказами, ни с выплатой долгов заводчанам», - написал нардеп.

Кроме этого, он заявил, что сам лично встречался с Президентом Украины, где поднимал вопрос о катастрофической ситуации с задолженностями по заработной плате и ситуации по крейсеру «Украина».

Работники «Николаевского судостроительного завода» поддерживают работоспособность ракетного крейсера по сегодняшний день. Содержание корабля обходится заводу 1,5 млн. грн. в месяц. Сейчас, когда выросли цены на топливо - выросла стоимость и обслуживания корабля. А за состоянием крейсера нужно смотреть ежедневно. Понятно, что такие траты только усугубляют и так ужасающую ситуацию», - отметил он.

В частности, во время встречи Порошенко поручил Премьер-министру Владимиру Гройсману создать рабочую группу, которую возглавит Степан Кубив.

​«Пётр Алексеевич дал поручение Премьер-министру Владимиру Гройсману, с которым я также встретился после общения с Президентом. В результате была создана рабочая группа, которую возглавил 1-й вице-премьер Степан Кубив. В неё вошли представители Министерства обороны, СНБО, Минэкономики. Я со своей стороны рекомендовал для включения в группу экспертов по судосторению», - заявил Жолобецкий.

​Также он рассказал, что 17 ноября состоится первое совещание рабочей группы, в котором он тоже будет участвовать.

«...очень надеюсь, что на этом совещании уже будут озвучены реальные, подчёркиваю, реальные и эффективные пути решения основной проблемы заводчан», - написал Жолобецкий.

Кроме этого, по словам Жолобецкого его поддерживают и другие народные депутаты от Николаевщины, такие как Тарас Креминь, Игорь Бриченко и Борис Козырь, что в свою очередь поможет добиться положительного результата в проблемах, касающихся завода.

Напомним, ранее сообщалось, что в сентябре, на тот момент действующий городской голова Николаева Александр Сенкевич пообещал заводчанам поехать вместе с ними в Киев, чтобы решить вопрос относительно выплаты задолженности по заработной плате.