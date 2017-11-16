Нацбанк намерен прекратить выпускать все монеты кроме 10 и 50 копеек

Национальный банк Украины хочет отказаться от чеканки монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Так, НБУ уже подготовил проект постановления Об оптимизации обращения монет мелких номиналов, которым предусматривается такой отказ.

Регулятор объясняет свое решение тем, что монеты номиналом 1, 2, 5 копеек прекратили играть существенную роль в расчетах населения за товары и услуги. При этом монеты номиналом 25 копеек при отсутствии монет 1, 2 и 5 копеек не будут размениваться 10 копейками.

В то же время все эти номиналы разменных монет и в дальнейшем оставаться в обращении. Однако в дальнейшем наличное обращение не будет пополняться новыми монетами указанных номиналов (дополнительным выпуском).

Напомним, в Украине создадут единый реестр должников всех банков

Справка: В настоящее время в обращении находится 12,9 млрд штук монет, в том числе номиналами 1 коп. - 2,4 млрд штук, 2 коп. - 1,4 млрд штук, 5 коп. - 1,9 млрд штук, 10 коп. - 3,8 млрд штук, 25 коп. - 1,7 млрд штук, 50 коп. - 1,2 млрд штук и 1 гривня - 0,5 млрд штук.