«Домики исчезли»: и.о. мэра Николаева о МАФах под обустройство прошлогодней новогодней ярмарки

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Домики, которые в прошлом году устанавливали в Николаеве на Соборной площади для проведения новогодней ярмарки, исчезли.

Об этом в комментарии журналистам сообщила исполняющая обязанности мэра Николаева секретарь городского совета Татьяна Казакова, отвечая на вопрос о том, будет ли организована в этом году новогодняя ярмарка и где сейчас находятся прошлогодние домики для ее обустройства.

- Домики исчезли. Исчезли, - заявила Казакова.

При этом она заверила, что новогодняя ярмарка в этом году будет организована.  

- Домики будут. Другие. Предыдущие искать не будут. Можем только провести служебное расследование, куда исчезли у Новотрворова домики, - заявила она.  

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве к Новому году почти за 3 миллиона гривен купят 22-х метровую елку с иллюминацией. Также на площади планируют обустроить ледовый каток,  к работам по обустройству которого уже приступили. 

Как известно, ранее бывший тогда городской голова Николаева Александр Сенкевич в январе этого года заявлял, что хочет потратить 5 миллионов гривен,  на празднование Нового года в 2018 году, так как праздник на главной площади города в этом году ему не понравился.

Отметим, что в новогоднюю ночь на месте неработающей новогодней ярмарки на Соборной площади в Николаеве можно было наблюдать «шоу-программу» с дымом и грохотом дешевых петард, которые пугали прохожих.

Александра Ющишена-Вязникова

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