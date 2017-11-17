Цена вопроса для Николаевщины – 135 миллионов: Зубко пообещал Москаленко финансирование колледжей и ПТУ

Вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко заверил главу Николаевского областного совета Викторию Москаленко в положительном решении вопроса по финансированию высших учебных учреждений I-II уровней аккредитации (колледжи и ПТУ) из Государственного бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевского облсовета.

Как отмечается в сообщении, встреча председателей областных советов с Зубко состоялась 15 ноября в Киеве.

«Все руководители областных советов выразили обеспокоенность тем, что в проекте государственного бюджета на 2018 год планируется финансирование учреждений I и II уровня аккредитации осуществлять за счет областных бюджетов. Для каждого региона – это большая финансовая нагрузка», – сообщили в облсовете.

Отмечается, что областному бюджету Николаевской области это будет стоить более, чем 135 миллионов гривен.

«Что, естественно, приведет к недофинансированию других социальных учреждений и вообще исключит возможность финансирования проектов развития. Учреждения I и II уровня аккредитации должны остаться на государственном финансировании – такую ​​позицию озвучили все председатели областных советов Украины»,

По словам Москаленко, Зубко заверил всех «в положительном решении этого вопроса в пользу областных советов»

- В то же время призвал нас работать с народными депутатами от областей, - сказала она.

Напомним, Николаевский областной совет на последней сессии 12 октября обращался к правительству по поводу финансирования учебных учреждений I и II уровня аккредитации.