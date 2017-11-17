В Очакове за более чем 9 миллионов гривен проведут капремонт военного городка

В Очакове Южное территориальное квартирно-эксплуатационное управление проводит тендер на 9 миллионов 118 тысяч гривен на строительные работы и текущий ремонт здания в военном городке №68.

Об этом говорится в документации на сайте ProZorro.

Тендерным комитетом рассматривались три предложения, из которых предложение ООО «Винсон групп» ожидает ответа. В документации указано, что предложение ООО «Строительно-монтажное управление №10» было отклонено, так как было установлено безосновательное занижение стоимости материалов (пиломатериалы, кабельная продукция, бетонные смеси и прочее) более чем на 20%, что является нарушением требований тендерной документации. А также ООО «Строительно-монтажное управление №10» не подтвердил наличие техники для выполнения работ по благоустройству, что является не соответствием квалификационным критериям. Также, информация по результатам рассмотрения третьего предложения ООО «Вест билдинг групп» отсутствует.

Подрядчик в свою очередь обязуется сделать капитальный ремонт, начиная с обшивки стен и заканчивая установкой розеток и выключателей, и установить теплоизоляцию и звукоизоляцию полов. Также предусмотрена телефонизация, радиофикация, установка телевизионных антенн и сети оповещения дежурного. Кроме того в договоре прописаны также работы подрядчика по озеленению территории. В добавок подрядчик обязуется установить стиральные машинки, электрические плиты, электросушилки для рук и мойки с навесными сушилками для посуды.