Днепропетровская фирма за 3,5 миллиона гривен взялась отремонтировать почти 7 тысяч квадратных метров дороги в Николаеве меньше чем за месяц

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заплатит 3,5 миллиона гривен Днепропетровской частной компании «Дорремфарм» за ремонт почти 7 тысяч квадратных метров дороги. Ремонтные работы должны быть завершены до 15 декабря.

Об этом свидетельствует договор опубликованный на prozoro.

«Капитальный ремонт дорожного покрытия по улице Китобоев от улицы Космонавтов до улицы Скульптора Измалкова в городе Николаеве. Срок поставки товаров, выполнение работ или оказания услуг: 15 декабря 2017», – говорится в информации о закупке.

В информации о закупке сообщается, что общая площадь для проведения ремонта – 6687 квадратных метров. Соответственно, получается, что официально на работы планируется потратить меньше месяца.

Отметим, что согласно карте расстояние между указанными точками, где будет проводится ремонт, приблизительно составляет 650 метров.

В аукционе, который начался 31 октября принимали участие: КП «Эксплуатационное линейное управление автодорог», ООО «НИКОЛАЕВАВТОДОР» и частное предприятие «ДОРРЕМФАРМ». Победителем был определен «ДОРРЕМФАРМ» 3 ноября, а договор был подписан 17 ноября.

Стоит отметить, что ранее проводилися такой же тендер на ремонт той же части дороги, заявку на участие в котором также подавала компания «ДОРРЕМФАРМ». Однако торги были отменены из-за того, что в торгах было менее двух тендерных предложений.

Примечательно, что фирма, победившая в аукционе, была зарегистрирована в апреле 2017 года. Учредителем и руководителем фирмы в одном лице является Фтоян Герасим.

Вместе с тем, по информации clarity-project, ранее компания «ДОРРЕМФАРМ» с сентября участвовала в 10 аукционах, заказчиком в которых выступал департамент ЖКХ Николаевского городского совета. Однако выиграл только ремонт дорожного покрытия по улице Китобоев от улицы Космонавтов до улицы Скульптора Измалкова.

Напомним, департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил тендер с ожидаемой стоимостью в 2 миллиона 900 тысяч гривен на текущий ремонт сетей сливной канализации, расположенных на улично-дорожной сети. При этом из условий договора следует, что работы должны быть выполнены до 25 декабря.