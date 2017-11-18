«Чиновники побоялись отчитаться по объектам, которые не успели сделать»: и.о. мэра Николаева об использовании бюджета развития в 2017 году

Татьяна Казакова Во время своего отчета по результатам работы за девять месяцев заместители городского головы и их подчиненные побоялись отчитаться по незавершенным объектам, на которые были выделены бюджетные средства, а при формировании бюджета развития города Николаева на 2018 год будет принцип - заканчивать объекты, которые на 70-80% завершены.

Об этом в комментарии журналистам рассказала исполняющая обязанности мэра Николаева секретарь городского совета Татьяна Казакова.

- Отчет чиновников ничего не дал, они побоялись отчитаться по тем объектам, которые они не успевают сделать. Единственный департамент, который принял вовремя решение – это Департамент энергоэффективности. Александром Омельчуком было до 19 миллионов из программы переброшено на те роботы, которые можно было освоить в 2017 году, я его за это могу просто поблагодарить. Остальные перебрасывали, не хотят расставаться с деньгами и признать какие-то свои проколы и это нужно делать по итогам, - заявила Казакова.

При этом отвечая на вопрос о том, будут ли в следующем году проводится работы по уже начатым в этом году объектам, Казакова сообщила, что надеется на то, что будут сданы все незавершенные объекты. Также она добавила, что планирует отойти от практики заказа разработки проектов, по которым можно дробить финансирование.

- Увидим что за объекты, какие они должны быть. Будет принцип по бюджету развития на следующий год – нужно заканчивать объекты, которые на 70-80% завершены. Нужно подвести черту: отдать и сдать. Что делали чиновники? Они просто наплодили проекты и они собираются. Где-то в проект вложено 5-7-10% (от всего финансирования, -ПН). Потом они (чиновники-распорядители бюджетных средств, - ПН) собираются на эти же проекты точно так же выделять небольшими суммами деньги. Мы пытаемся такую практику убрать, заставить их убрать, потому что они же распорядители этих денежных средств, они их используют, подписывают акты и давить на них мы не имеем никакого права, но можем рекомендовать и советовать, - пояснила свою позицию Казакова.

Напомним, что во время отчета руководителей управлений сферы жилищно-коммунального хозяйств выяснилось, что по результатам работы за девять месяцев этого года Департамент ЖКХ освоил бюджет на 49%, а управление капстроительства на 35%.

Также ранее сообщалось о том, по причине того, что изменились требования к проектной документации, по которой проводятся строительные работы, департамент жилищно-коммунального хозяйства и администрации районов города Николаева не могут выполнять капитальные ремонты дорог и ряда объектов, в августе планировали поменять капремонты на текущие ремонты.