Украина не смогла воспользоваться китайским кредитом более чем на $3,5 миллиарда

Государственный банк развития Китая уведомил «Нафтогаз Украины» о завершении генерального кредитного соглашения на сумму 3,656 миллиардов долларов от 25 декабря 2012 года.

Об этом говорится на сайте «Нафтогаза».

Согласно условиям соглашения, гарантированного государством, проекты под кредитные средства должны были быть переданы банку до 25 июня 2017 года. Из-за задержки с получением согласований от украинских государственных органов, в июне «Нафтогаз» согласовал с китайской стороной очередной перенос этого срока до 1 августа 2017.

Однако согласования были предоставлены украинской стороной только в октябре 2017, и материалы поступили в банк после утвержденного срока.

В результате банк сообщил «Нафтогазу» о невозможности обработки полученных документов и, соответственно, о завершении кредитного соглашения 2012 года.

Несмотря на завершении данной кредитной сделки, Банк развития КНР отметил, что готов продолжать сотрудничество с «Нафтогазом» по новым проектам. Сейчас представители компании ведут переговоры с банком по формату работы, который бы требовал меньшего количества согласований государственными органами.

«Мы довольны результатами работы китайских компаний с предприятиями группы «Нафтогаз», в частности с компанией «Укргаздобыча», и надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с «Нефтегазом», - цитирует пресс-служба слова канцелярии по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Украине.

Отметим, 25 декабря 2012 года между «Нафтогазом» и Госбанком развития Китая было подписано генеральное кредитное соглашение по финансированию проектов замещения газа углем на сумму 3,656 миллиардов долларов, которое было обеспечено государственными гарантиями, предоставленными Министерством финансов Украины. Условиями соглашения сначала предусматривалась реализация таких инвестиционных проектов, ак как модернизация Северодонецокй ТЭЦ (перевод с природного газа на водоугольное топливо) и строительство трех заводов (Северодонецк, Горловка, Одесса) по производству синтез-газа - сырья для производства азотных удобрений.

Однако начало боевых действий сделало невозможным реализацию согласованных проектов, поэтому украинские власти начали искать новые. В 2016 году сообщалось о планах профинансировать за китайские деньги модернизацию систем индивидуального отопления в частных домах малообеспеченных потребителей, строительство ТЭС в Киеве и Львовской области для сокращения импорта газа и закупку оборудования для увеличения добычи газа «Укргаздобычи».

Срок действия китайской кредитной линии должен был составлять 19 лет, включая 5-летний льготный период по выплате тела кредита.