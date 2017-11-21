В ОАЭ бизнесмен купил автомобильный номер за 3 миллиона долларов

На аукционе в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) 23-летний бизнесмен Ахмед аль-Марзуки приобрел регистрационный номер для своего автомобиля за 10 миллионов дирхамов (около $3 миллиона).

Об этом сообщает «Новое время».

По словам аль-Марзуки, он купил этот номер «из-за его значимости для нации». Ежегодно 2 декабря в ОАЭ отмечают Национальный день в память об объединении семи эмиратов в 1971 году.

- Я очень рад и горд тем, что получил регистрационный номер 2, - заявил предприниматель.

На аукционе продавались и другие редкие регистрационные номера. Номер 11 был продан за 6,4 миллионов дирхамов (около $1,5 миллиона). Также предприниматель Мохаммед Аль-Мазруки купил своему 12-летнему сыну Халифа номер 1111. Всего на аукционе было продано номеров на сумму 55 миллионов дирхамов (почти $15 миллионов). Все эти деньги пойдут на благотворительность.

Напомним, ранее сообщалось, что на аукционе за рекордную сумму продали последнее известное письмо с Титаника.