«Без мелочи»: в НБУ предложили правила округления цен

Национальный банк Украины предлагает правила округления цен, которые предусматривают закругления только общей суммы расчетов в чеке.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

В то же время отмечается, что предприятия и в дальнейшем смогут устанавливать цены, которые заканчиваются на 99 копеек. При этом сумма расчета до 10 копеек будет округлятся следующим образом: если сумма расчета заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки — она округляется до 0 сторону уменьшения (выгода покупателя). Если сумма расчета заканчивается на 5, 6, 7, 8, 9 копеек — она округляется до 0 сторону увеличения (выгода продавца).

При наличии монет соответствующих номиналов у покупателя или у продавца украинцы и в дальнейшем смогут использовать монеты мелких номиналов для покупки товаров и услуг.

«Монеты (1, 2, 5, 25 копеек) останутся в обращении неограниченный период времени. Граждане смогут рассчитываться ими или обменивать накопленные монеты в банковских учреждениях», — говорится в сообщении.

Однако предприятиям придется указывать в чеках общие суммы покупки до закругления и после него, в частности, используя механизм надбавок/скидок. В Нацбанке заверили, что это не потребует дополнительных расходов на перенастройки РРО.

«При безналичных расчетах округление не должно осуществляться, поскольку копейки останутся законной платежной денежной единицей в Украине», — пояснили в НБУ.

Все накопленные монеты можно обменять на банкноты или на другие (больших номиналов) монеты в отделениях банков или непосредственно в региональных подразделениях Национального банка Украины. Все финансовые учреждения (а также предприятия торговли/сферы услуг) обязаны принимать их расчетам или для зачисления на счета.

Правила округления Национальный банк готов обсудить с общественностью до 18 декабря 2017 года. И уже после получения и обобщения отзывов будет принимать решение об установлении таких правил и их сроки.

Напомним, Национальный банк планирует прекратить чеканку монет номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек.