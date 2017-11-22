Статья: Игры с инвестором

Неотъемлемой частью современной экономики любого государства являются инвестиции. Возможно именно поэтому вопрос развития той или иной территории рассматривается в непосредственной связи с ее «инвестиционной привлекательностью». После того, как местные советы разных уровней получили сравнительную финансовую независимость от центра, которую окрестили «децентрализацией», задачи по привлечению инвесторов легли на плечи местных властей.

Вопрос поиска инвестора не обошел и Николаевскую область. Пожалуй, наиболее инвестиционно-привлекательным Николаев стал, как не странно, в качестве производителя мусора, который можно перерабатывать в энергию. О том, что это так свидетельствует то количество инвесторов, которые приезжали в регион с предложением построить на Николаевщине мусороперерабатывающий завод. Однако на протяжении, пожалуй, десятка лет, дальше разговоров дело не заходило, несмотря на десятки дипломатических документов-меморандумов, которые подтверждали намерения о сотрудничестве между местными властями и инвесторами.

Вместе с тем, последний подписанный документ о намерениях со стороны компании «Вейст ту Енерджі Корп.» построить в Николаеве мусороперерабатывающий завод вылился в громкий скандал с вовлечением в процесс даже такой структуры, как НАБУ. Это произошло после того, как народный депутат Сергей Каплин написал заявление в САП о том, что бывший городской голова Николаева Александр Сенкевич, в день своей отставки единолично подписал контракт на выделение 10 миллионов долларов бюджетных средств «Вейст ту Енерджі Корп.» на строительство мусороперерабатывающего завода.

Свое заявление нардеп Каплин сделал на основании меморандума, который был опубликован на сайте одного из николаевских СМИ. В обнародованном документе действительно шла речь о муниципальных гарантиях. Но о каких именно?

Тарас Ковальчук Как поясняет представитель компании «Вейст ту Енерджі Корп.» Тарас Ковальчук, речь в меморандуме шла о том, что город обещал предоставлять мусор, при этом давая гарантии, что если этого не будет происходить, то потери инвестора будут восполнены за счет бюджета города. Что же касается ситуации, которая на данный момент сложилась округ подписанного меморандума, то Ковальчук считает это политической войной против экс-мэра Николаева Александра Сенкевича.

- Нас ввязали в политические баталии. Нам это очень не нравится. Мы хотели, чтобы этот проект был аполитичным. К сожалению, в нашей стране мы не всегда можем двигаться аполитично, поэтому «имеем то, что имеем». По нашему мнению нас ввязали в банальную политическую баталию, в которой главным героем является мэр, или экс-мэр, я даже не знаю, как сейчас правильно, потому что он в принципе сейчас является отстраненным мэром Николаева, - высказывает свое мнение Ковальчук.

При этом он поясняет реальное значение подписанного документа.

- Муниципалитеты имеют право предоставлять гарантии для инвестиционных и других проектов. Это классическая практика международных инстанций, таких как ЕБРР, Европейский инвестиционный банк. Это когда город берет на себя обязательства что-то сделать и берет на себя гарантию. Если город этого не делает, то город не то, что становится обязанным выплатить, просто тот, кому они должны выплатить может выставить претензии и через суд взыскать указанные средства. В нашем случае, город берет на себя обязательство поставлять отходы на завод. В случае, если они не поставляют мусор на завод, то мы имеем право обращаться в суд и взыскивать муниципальные гарантии, - заверяет Ковальчук.

Также он добавляет, что реальные объемы того, какое количество мусора Николаев гарантирует поставлять будущему заводу будут известны только после разработки проектной документации на его строительство. Вся эта информация будет прописана в инвестиционном договоре.

- Муниципальная гарантия принимается решением сессии городского совета и утверждается Кабинетом Министров Украины. То есть самостоятельно этого сделать нельзя, - говорит Ковальчук.

Гораздо интереснее, чем уголовное производство, возбужденное НАБУ по факту подписания меморандума по строительству завода, обстоит ситуация с согласованием участка под его размещение. Оказывается, что та территория, которую предложила городская власть компании-инвестору «Вейст ту Енерджі Корп.» впопыхах была сдана в аренду частной николаевской фирме.

- Там очень такая интересная ситуация (с участком, который город предложил под строительство завода, - ПН). Мы не один раз приезжали в Николаев, а несколько. Когда мы в первый раз приехали и сказали, что этот участок будет наиболее интересный для реализации строительства завода и для нас, и для города, так как участок географически хорошо расположен, что дает возможность городу кроме электроэнергии получать еще и тепло. Однако после нашего первого приезда мы узнали, что часть объекта была передана в аренду частым структурам. Втихаря. Насколько я знаю, там не все правильно было передано, поэтому сейчас и в областном и в городском совете сейчас разбираются, - рассказывает Ковальчук и добавляет, что компания приступит к разработке проекта «только после того, как будет окончательное подтверждение со стороны власти, что мы можем на той территории реализовать свой объект, не только на словах, но и на основании юридических документов, что объект выбран».

В сжатые сроки и за копейки

Вопрос того, как фирма, созданная в мае этого года в течении двух месяцев получила в аренду 5 тысяч квадратных метров коммунальной собственности, пожалуй, может войти в историю, как самое быстрое согласование документов в мэрии Николаева. Самое быстрое и самое выгодное. Ведь за использование одного квадратного метра пяти арендуемых зданий, фирма «Пром-инвест» ежемесячно платит городу всего лишь 30 копеек.

Особый подход к ООО «Пром-инвест» прослеживается практически с первого документа, который попадает на заседание депутатской комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города. Ведь в то время, как многие предприниматели годами ждут согласования документов по аренде, вопрос «Пром-инвест» выносится на рассмотрение комиссии буквально спустя две недели после создания самой фирмы. При этом депутаты после того, как заслушивают своего коллегу по комиссии Игоря Копейку согласовывают вопрос разрешения заключить договор аренды сроком на один год.

Спустя месяц документы ООО «Пром-инвест» снова попадают на депутатскую комиссию. На этот раз начальник отдела договорных отношений управления коммунальной собственности Татьяна Дмитрова дополнительно вносит вопрос предоставления разрешения на составление договора аренды для производства стройматериалов, но уже сроком на 2 года 11 месяцев. И 20 июля этого года управление коммунальной собственности в лице Юрия Гавриша подписывает договор аренды пяти нежилых объектов по улице Водонапорная (Коминтерна), 36, общей площадью 5346,7 квадратных метров сроком на 2 года 11 месяцев с ежемесячной арендной платой в 40 тысяч 125 гривен.

(изначальный договор)

Вроде бы, как и нормальная цена за аренду, учитывая то состояние, в котором находится арендуемый объект. Возможно, так бы и было, если бы в тот же день в подписанный договор аренды не было внесено изменение, согласно которому город вместо 40 тысяч стал сдавать в аренду имущество за 1600, то есть за 30 копеек за квадратный метр. Это произошло на основании вывода Одесского научно-исследовательского института судебных экспертиз, который за день до подписания самого договора аренды постановил «пересчитать арендную плату за использование указанного имущества с учетом его неудовлетворительного технического состояния с момента заключения договора аренды сроком 2 года».

(заявление на внесение изменений и решение управления, внесение изменений в договор).

При всем при этом, имущество, которое было сдано в аренду от имени управления коммунальной собственности с 2011 года по решению сессии Николаевского городского совета было передано на баланс КП «Николаевкоммунтранс». Собственно по этой причине и предлагалась указанная территория и нежилое имущество на ней в качестве варианта под размещение там мусороперерабатывающего завода. Однако, по какой-то причине, в согласительных документах об аренде имущества ООО «Пром-инвест» «Николаевоммунтранс» не фигурирует.

За спиной балансодержателя?

Комментируя то, что имущество, которое находится на балансе «Николаевкоммунтранса» сдано в аренду, директор коммунального предприятия Андрей Цизин говорит, что официально было только предварительное согласование намерения сдать объекты в аренду, и то, в то время, когда обязанности директора, по распоряжению бывшего тогда мэром Николаева Сенкевича, исполнял главный энергетик предприятия Глеб Власов.

- Там была первичная согласованность на часть территории. И все. Там был протокол о согласии сдать часть земли в аренду. Больше ничего не было. Мы согласовали, что мы не возражаем. При этом не было никаких дополнительных запросов на подключение к сетям, - рассказал Цизин.

«Poker Face» городской власти времен Сенкевича

Возвращаясь к вопросу строительства мусороперерабатывающего завода, в частности, к предложению о его строительстве от «Вейст ту Енерджі Корп.», нельзя не вспомнить то, с какими распростертыми объятиями принимал их в здании Николаевской ОГА бывший тогда мэром Александр Сенкевич. Примечательно, что встреча с инвестором проходила в октябре этого года и обсуждался вопрос передачи под строительство завода участок по улице Коминтерна (Водонапорная), 36. Да, именно тот участок, который на момент встречи с инвестором уже три месяца как был сдан в аренду.

- Что нам нужно сделать, чтобы перейти из плоскости общения в плоскость документов и так далее? – задал во время встречи с инвестором Сенкевич. - У нас само узкое место на сегодняшний день – это земля. У нас очень большой опыт в части проектирования объектов энергетики, в основном это солнечные электростанции. Здесь аналогичная ситуация. Пока у нас не будет земельного участка с целевым назначением, мы не сможем ничего запроектировать, - ответили представители компании-инвестора. - Здесь есть один нюанс. Земля – это две сессии городского совета. Это организовывается очень просто. Тем более, что она у нас плановая – раз в месяц. Вопрос в другом. Если это будет земля, то она будет по закону Украины на аукционе продаваться. Вам надо будет принимать участие в аукционе. Может быть инвестсоглашение. Кроме того, там сейчас есть коммунальное имущество. Мы можем его сдать вам в аренду, а потом оформить землю. Земля это не проблема. Земля для меня – это не проблема. Мы можем дать вам в аренду это коммунальное имущество, а потом вы его возьмете и оформите под ним землю, - заверял в начале октября Сенкевич, в тот момент, когда называемые им объекты уже были сданы в аренду.

При этом на встрече присутствовал и заместитель городского головы Николаева по вопросам ЖКХ Мкртыч Мкртчян, которому предложили войти в рабочую группу по согласованию вопросов по строительству мусороперерабатывающего завода. Стоит отметить, что еще в мае, за подписью Мкртчяна вопрос согласования аренды имущества для ООО «Пром-инвест», попадает в управление коммунальной собственности. На встрече же все молчат о том, что имущество уже сдано в аренду. Комментируя данную ситуацию, Мкртчян пояснил ситуацию так:

- Никто не знает, в какие сроки будет реализовываться этот проект. Срока договора (с ООО «Пром-инвест», - ПН) я не знаю. Может только после окончания договора (начнется строительство завода, - ПН). На самом деле не конкретно этот участок обсуждался. Он обсуждался, потому что закреплен за нашим коммунтрансом. Этот объект, в том числе, рассматривался в связи с тем, что там есть теплотрассы и если будет такое проектное решение, которое будет предполагать производство электричества и тепловой энергии, то есть возможность эту тепловую энергию подать в сеть. Там сейчас только объекты недвижимости сданы в аренду. Часть объектов. Там есть и другие объекты недвижимости и на самом деле, на том участке есть возможность другие объекты ангарного типа разместить. Пока ничего конкретного нет. Даже нет предпроектного предложения.

В качестве послесловия

В ситуации со строительством мусороперерабатывающего завода ООО «Вейст ту Енерджі Корп.» и тем, как коммунальное имущество ушло в аренду за копейки остается два открытых вопроса. Первый: кто стоит за фирмой, которая получила пять объектов в аренду за 30 копеек за квадратный метр? И второй. Неужели у города действительно так много привлекательных предложений по инвестициям, что можно позволить размениваться на мелочи?

В случае с первым, возможно, свет прольет выдержка из протокола заседания депутатской комиссии от 1 августа этого года, в котором инициатора заключения договора аренды меняют с Дмитриевой на фразу «по инициативе депутатов Репина А.С. и Копейки И.Н.».

А вот ответа на второй вопрос, пожалуй, нет. Остается только предполагать скольких инвесторов с таким походом лишился город Николаев. И поражаться тому лицемерию, с которым со всех трибун говорят о том, как жизненно необходимо для развития громады привлекать инвестиции.

Еще, в завершении, пожалуй, стоит отметить, что во время обсуждения вопроса о строительстве мусороперерабатывающего завода глава Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко поднял вопрос социального партнерства. Тогда представители «Вейст ту Енерджі Корп.» сообщили, что готовы выделить городу около 3,5-5 миллионов долларов на социально-экономические проекты, в случае завершения строительства завода. То есть может получится так, что город может потерять не только возможность утилизировать мусор, новые рабочие места, но и внушительную сумму денег на реализацию значимых для громады проектов? И все это по причине того, что какой-то чиновник, погнавшись за сиюминутной выгодой, решил заработать для города за 2 года и 11 месяцев аренды целых 56 тысяч 175 гривен.