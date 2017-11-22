В бюджет Николаева на 2018 год заложили 30 миллионов гривен на газовые счетчики - ещё 22 просят найти нардепов

Из бюджета Николаева на 2018-2019 года планируют выделить 60 миллионов гривен на установку индивидуальных счетчиков газа в квартиры горожан.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома Николаевского городского совета в среду, 22 ноября.

Так, члены исполкома согласовали вынесение на рассмотрение городского совета вопрос «Об утверждении городской Программы установки индивидуальных счетчиков газа в квартирах жителям Николаева на 2018-2019 годы».

Андрей Палько

- Предусмотрено несколько источников финансирования. Это софинансирование из государственного и городского бюджетов. Другой источник - средства жителей домов, а также другие средства, не предусмотренные действующим законодательством. В частности это средства ПАО «Николаевгаз», - оно предусмотрит скидки или исключит показатели, которые устанавливают при настройке приборов учета - это так называемые монопольные услуги, - рассказал директор департамента ЖКХ Андрей Палько.

По его словам под действие программы попадают около 26 тысяч жителей Николаева. А общий её бюджет на 2018-2019 годы составит 104 миллиона гривен, из которых 60 миллионов гривен выделит город, а 30 миллионов - государство. Ещё 14 миллионов гривен планируют привлечь за счёт других источников.

Татьяна Казакова Также и.о. городского головы - секретарь городского совета Татьяна Казакова заявила, что на данный момент действует введенный городским советом мораторий на установку общедомовых приборов учета газа.

- В настоящее время действует мораторий на установку общедомовых приборов учета газа, ведь проведенные переговоры ничего не дали. И чтобы помочь николаевцам, была разработана программа установки индивидуальных газовых счетчиков.Мы будем обращаться к народным депутатам Украины, чтобы они помогли нам софинансировать эту программу, - отметила она.

Позднее, в ходе встречи с народными депутатами Артёмом Ильюком, Давидом Макарьяном и Александром Жолобецким Казакова рассказала, что на данный момент в бюджет уже заложено 30 миллионов гривен из необходимых 52-х на 2018 год.

Давид Макарьян Александр Жолобецкий Артём Ильюк

Она обратилась к ним с просьбой посодействовать в поиске недостающих денег. В ответ нардепы от Николаевщины заявили, что государственный бюджет на 2018 год принят и изыскать в нем 22 миллиона гривен на эти нужды вряд ли получится. Однако пообещали рассмотреть возможные варианты привлечения средств на установку подомовых счетчиков.

Ранее сообщалось, что Кабинет Министров Украины подписал распоряжение о выделении третьего транша «субвенции Ильюка». На сегодня в городской бюджет уже перечислено более 11 миллионов гривен на закупку и установку индивидуальных газовых счетчиков.