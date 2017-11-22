Виновному в спиле веток трех елей в центре Николаева грозит штраф в пять тысяч гривен

Владимир Корчагов Виновному в спиле веток трех елей в центра Николаева возле здания №27/3 по улице Адмиральской грозит штраф в размере пяти тысяч гривен.

Об этом стало известно в ходе брифинга начальника управления экологии департамента ЖКХ городского совета Владимира Корчагова.

Так, по словам Корчагова, о ситуации со спилом веток елей он узнал из социальных сетей, так как на момент случившегося находился на больничном.

- Что могу сказать от себя? Полностью согласен, что разбираться нужно по этому вопиющему факту и определять, кто выполнил такого вида работы. Было направлено письмо на экологическую инспекцию, которая единственная в области и городе Николаеве имеет право о начислении ущерба. Ждем от них ответа. Согласен с Татьяной Викторовной (Казаковой, -ПН), что необходимо обращаться в правоохранительные органы на счет правомерности данного вида работ. К сожалению не находился и не мог лично контролировать выполнение работ, потому что в принципе подрядная организация нашего Департамента ЖКХ там не выполняла работы, - заявил Корчагов.

Татьяна Скибицкая В свою очередь, заместитель начальника управления экологии Департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского горсовета Татьяна Скибицкая рассказала, что изначально предприниматель обращался с просьбой разрешить снос елей.

- В начале августа месяца к нам обратился гражданин Сенцов по вопросу получения разрешения на обрезку, даже больше не на обрезку, а на снос трех елок. Объяснял он это тем, что там у него будет реконструкция здания. Мы объяснили ему, что нет обоснования для их сноса, даже если принимать во внимание все нормативные документы, то единственно на что мы можем пойти – это на подрезку сухих лап. На елках нет веток как таковых, там есть лапы, - пояснила она.

После этого, по словам Скибицкой, был составлен акт на выполнение обрезки сухих лап елей, который был передан подрядной организации Департамента ЖКХ. Однако, когда подошло время обрезать ветки, оказалось, что они уже обрезаны. В связи с этим было принято решение обратиться в правоохранительные органы, чтобы найти виновного в обрезке елей.

Отвечая на вопрос об ответственности, которую понесет виновный за срез веток Корчагов сказал:

- Штраф будет в пределах пяти тысяч. Может больше.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Николаеве проверят, насколько законно предпринимателю разрешили обрезать ветви елей